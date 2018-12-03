В США продали капитанскую фуражку, смокинги и печатную машинку основателя Playboy

Аукционный дом Julien's Auctions продал на организованных в Лос-Анджелесе торгах личные вещи основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера, в том числе его печатную машинку, смокинги и капитанскую фуражку.

Об этом сообщили в Twitter аукционного дома.

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Главным лотом торгов, которые проходили 30 ноября и 1 декабря, стала куплена за 162,5 тысячи долларов печатная машинка производства фирмы Underwood. По словам экспертов Julien's Auctions, именно на ней Хефнер работал, когда готовил к публикации первый выпуск журнала Playboy. Оценочная стоимость лота составляла всего 2-4 тысячи долларов.

Личная коллекция журналов Playboy Хефнера была куплена за 76,8 тысячи долларов. В нее вошли все выпуски с 1954 года по декабрь 2013 года. Оценочная стоимость составляла 20-40 тысяч. Два красных шелковых смокинга основателя Playboy проданы за 41,6 тысячи и 38,4 тысячи долларов, а его капитанская фуражка – за 19,2 тысячи. Люлька ушла с молотка за 11,5 тысячи долларов.

В то же время первый выпуск журнала принадлежавший Хефнеру, с актрисой Мэрилин Монро на обложке, продано за 31,3 тысячи долларов. По 28,8 тысячи купили винтажный музыкальный автомат, с помощью которого можно прослушивать 24 пластинки, в том числе песни Фрэнка Синатры, Арти Шоу и Гарри Джеймса. Позже в декабре Julien's Auctions проведет еще один аукцион, на котором будут выставлены личные вещи Хефнера.

Hugh Hefner's items including smoking jacket, first Playboy issue and 'viagra ring' sold at LA auction https://t.co/wi8TjeafFK — Sky News (@SkyNews) 2 грудня 2018 р.

Напомним, Хью Хефнер скончался 28 сентября 2017 в возрасте 91 лет. Основатель легендарного журнала Playboy ушел из жизни в собственном доме в кругу семьи.