В США умер известный актер Питер Фонда
Голливудский актер Питер Фонда умер на 80-м году жизни 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.
О смерти Фонда сообщило издание Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. Семья актера подтвердила эту информацию.
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Хотя мы скорбим о гибели этой милой и доброй человека, мы также хотим, чтобы все помнили его несгибаемый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу,
– сообщили его родственники журналистам.
Питер Фонда – представитель известной в Голливуде семьи. Он – сын актера Генри Фонда, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда.
Актер сыграл более чем в ста фильмах, выступил в роли режиссера трех картин и написал сценарии для двух фильмов. За работу над "Беспечным ездоком", который был выпущен в прокат в 1969, он был номинирован на премию "Оскар". В фильме снимались Джек Николсон, Фил Спектор, Карен Блэк, режиссер Деннис Хоппер и сам Фонда. Также он известен по роли Фрэнка в фильме "Страсть Айн Рэнд", за которую он получил "Золотой глобус" в 2000 году.
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