В США умер известный актер Питер Фонда

69 Читати новину українською
Питер Фонда
Питер Фонда / Фото из открытых источников

Голливудский актер Питер Фонда умер на 80-м году жизни 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.

О смерти Фонда сообщило издание Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. Семья актера подтвердила эту информацию.

Читайте также: Дом, в котором умер Джордж Майкл, продали за 4,1 миллиона долларов фото поместья

Хотя мы скорбим о гибели этой милой и доброй человека, мы также хотим, чтобы все помнили его несгибаемый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу,
– сообщили его родственники журналистам.

Питер Фонда – представитель известной в Голливуде семьи. Он – сын актера Генри Фонда, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда.

Актер сыграл более чем в ста фильмах, выступил в роли режиссера трех картин и написал сценарии для двух фильмов. За работу над "Беспечным ездоком", который был выпущен в прокат в 1969, он был номинирован на премию "Оскар". В фильме снимались Джек Николсон, Фил Спектор, Карен Блэк, режиссер Деннис Хоппер и сам Фонда. Также он известен по роли Фрэнка в фильме "Страсть Айн Рэнд", за которую он получил "Золотой глобус" в 2000 году.

blog_ava
Зеленский дал отпор пропагандистам Кремля
сегодня
568
Теги: Новости США Голливуд Потери LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
16 августа 12:06 Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
257
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
16 августа 10:12 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 16-18 августа
349
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
16 августа 09:04 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 3317
День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
15 августа 11:22 День рождения Дженифер Лоуренс: топ-6 лучших фильмов, которые должен увидеть каждый
Юлія Турелик 451
Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
15 августа 10:45 Zaxidfest 2019: программа, участники и цены на билеты
276
Новости
Больше новостей
Залиште відгук