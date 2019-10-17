В стиле Дианы: Кейт Миддлтон надела национальную пакистанскую одежду для визита в мечеть – фото

Королевская чета в рамках пятидневного визита в Пакистан посетила мечеть Бадшахи в городе Лахор в Червера, 17 октября. Для выхода Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы, которая посетила Пакистан в 1996 году, за год до своей смерти.

Интересно то, что для своих выходов герцогиня Кембриджская примеряет национальную пакистанскую одежду и предпочтение отдает местным дизайнерам. Для визита мечети Бадшахи Кейт надела зелено-голубое одеяние от модельера Махин Хан (Maheen Khan).

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Гардероб Миддлтон тщательно подготовлен для путешествия в Пакистане, ведь мода на Востоке и Западе кардинально отличается. Представительница королевской семьи одеждой демонстрирует уважение к культуре, менталитету и религии мусульманской страны.

В мечети принц Уильям и Кейт Миддлтон сняли обувь. Также герцогиня Кембриджская, по правилам, покрыла голову платком в тон.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в мечети Бадшахи / Getty Images



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в мечети Бадшахи / Getty Images



Кейт Миддлтон в мечети Бадшахи / Getty Images

Добавим, что Кейт Миддлтон подбирает очень похожи образы в духе принцессы Дианы, которая посещала Пакистан в 1996 году.



Принцеса Диана в мечети Бадшахи / 1996 год

Что известно о турне Уильяма и Кейт?

Это анонсированная поездка герцогов Кембриджских в Пакистан. Продлится турне до 18 октября. Путешествие принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало одним из самых опасных. Из-за угрозы терактов в стране охрану королевской четы существенно усилили. Сейчас герцогов Кембриджских охраняют 1000 правоохранителей.



Известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запланировали множество встреч в Пакистане, на которых обсудят важные и гуманитарные темы. В рамках турне они встретятся с детьми, молодежью, членами правительства, бизнесменами, меценатами, волонтерами и защитниками природы.