В стильном кейпе и платье: королева Испании очаровала роскошным выходом

Современные королевы и принцессы – настоящие эталоны элегантности. Однако эти красавицы не намерены одеваться консервативно и устарело, поэтому пополняют свой гардероб трендовыми новинками. Так, королева Испании Летиция выбрала для одного из выходов стильный кейп.

В понедельник, 3 февраля, в Мадриде прошла торжественная церемония открытия 14-х законодательных собраний. Политическое событие не обошли вниманием король Филипп VI и его супруга Летиция. Супруги решили с детства готовить своих дочерей к трону, поэтому на мероприятии Ее Величество красовалась рядом с принцессами Леонор и Софией.

Смотрите также: Королева Летиция поразила выходом в ярком брючном костюме

И не только появление королевской семьи привлекло внимание общественности, но и их изысканный наряд. Леонор и София предстали перед камерами в светлом и красном платьях, которые дополнили черными пальто и балетками. А вот сама королева Летиция покорила всех очевидцев стильным черным кейпом с меховой вставкой и белоснежным платьем.

Интересно, что наряд имел несимметричный крой, который очень редко выбирают представители монархии, стремясь демонстрировать идеальные силуэты. Однако, кажется, испанская модница Летиция не боится экспериментов и прекрасно демонстрирует результаты своего выбора.



Король и королева Испании с дочерьми / Getty Images



Роскошный выход королевы Летиции / Getty Images