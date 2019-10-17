В Стокгольме устроят показ украинского кино: подробности

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В Стокгольме устроят показ украинского кино: подробности
В Стокгольме устроят показ украинского кино: подробности / unsplash.com

В Швеции состоится V фестиваль анимационного кино REX Animation Film Festival, на котором покажут анимационные фильмы для детей и взрослых от режиссеров со всей Европы, среди которых будут и украинские ленты. Мероприятие продлится с 31 октября по 3 ноября в Стокгольме.

Об этом сообщает Посольство Украины в Швеции на странице в фейсбуке.

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"Украинский Институт в Швеции и Фестиваль анимационного кино "Рекс" приглашают Вас на ежегодное киномероприятие, которое пройдет в Стокгольме 31 октября – 3 ноября. Украинские анимационные ленты можно посмотреть в кинотеатре "Zita 2" (Birger Jarlsgatan, 37)", – написали представители Посольства Украины в социальных сетях.

Так, на фестивале покажут такие украинские ленты: Until It Turns Black Анастасии Фалилеевой в короткометражном блоке "Stop motion", фильм The Cord Александра Бубнова (15+) в короткометражном блоке "Families", Deep Love Никиты Лискова в короткометражном блоке "Sensibilities".

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Швеция
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