В суд за фотографию в инстаграме: какую сумму Лиам Хемсворт заплатит за нарушение авторских прав

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Австралийский актер Лиам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth

Австралийский актер в конце года попал в очередной скандал. Его обвиняют в нарушении авторских прав, из-за публикации фото на страницах социальных сетей в рекламных целях. Автор фотографии фотограф Джанет Майер требует от голливудской звезды материальной компенсации в размере 150 тысяч долларов.

Только летом в этом году прогремела новость о разводе звездной четы актера Лиама Хемсворта и своенравной певицы Майли Сайрус после восьми месяцев супружеской жизни. Однако на этом громкие скандалы, в которых оказывался актер "Голодных игр" в течении года, не закончились. Недавно против него подал в суд фотограф Джанет Майер, который обвинил Хемсворта в плагиате.

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В июле 2018 года актер опубликовал на личной странице в инстаграме снимок, который был сделан во время съемок комедийного фильма "Разве это не романтично". Такими действиями 29-летний Лиам Хемсворт нарушил закон об авторских правах, ведь кадры были обнародованы без согласия фотографа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Однако еще большее возмущение художника Джанета Майера вызвало то, что за год актер снова поделился фотографией в инстаграм-сториз, призывая поклонников голосовать за фильм "Разве это не романтично" на молодежной премии Teen Choice Awards.

Автор кадра не смирился с незаконным использованием его творчества и подал в суд на Хемсворта. Он требует у актера 15 тысяч долларов за нарушение авторских прав.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голливуд
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