В суд за фотографию в инстаграме: какую сумму Лиам Хемсворт заплатит за нарушение авторских прав

Австралийский актер в конце года попал в очередной скандал. Его обвиняют в нарушении авторских прав, из-за публикации фото на страницах социальных сетей в рекламных целях. Автор фотографии фотограф Джанет Майер требует от голливудской звезды материальной компенсации в размере 150 тысяч долларов.

Только летом в этом году прогремела новость о разводе звездной четы актера Лиама Хемсворта и своенравной певицы Майли Сайрус после восьми месяцев супружеской жизни. Однако на этом громкие скандалы, в которых оказывался актер "Голодных игр" в течении года, не закончились. Недавно против него подал в суд фотограф Джанет Майер, который обвинил Хемсворта в плагиате.

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В июле 2018 года актер опубликовал на личной странице в инстаграме снимок, который был сделан во время съемок комедийного фильма "Разве это не романтично". Такими действиями 29-летний Лиам Хемсворт нарушил закон об авторских правах, ведь кадры были обнародованы без согласия фотографа.

Однако еще большее возмущение художника Джанета Майера вызвало то, что за год актер снова поделился фотографией в инстаграм-сториз, призывая поклонников голосовать за фильм "Разве это не романтично" на молодежной премии Teen Choice Awards.

Автор кадра не смирился с незаконным использованием его творчества и подал в суд на Хемсворта. Он требует у актера 15 тысяч долларов за нарушение авторских прав.