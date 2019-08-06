В терракотовом сарафане: беременная Бар Рафаэли скрыла округлый живот объемным нарядом – фото

Израильская супермодель и ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли готовится к рождению третьего ребенка и демонстрирует стильные беременные аутфиты.

Некоторые звезды во время беременности любят акцентировать на их особом состоянии: снимаются в откровенных или нежных фотосессиях, одевают облегающие наряды, чтобы подчеркнуть округлый живот, и ведут блоги в социальных сетях, в которых описывают каждый шаг подготовки к материнству. Зато другие знаменитости не раскрывают публично все подробности личной жизни и не обсуждают ее с другими.

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Израильская модель Бар Рафаэли ошеломила новостью о третьей беременности в социальных сетях, однако после этого звезда не показывала слишком открытых снимков с животом. Новые фото беременная модель опубликовала на своей странице в Instagram. Добавим, Бар уже воспитывает двух дочерей, которых родила от своего мужа Ади Эзры.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Для выхода супермодель надела объемный наряд, который идеально подходит для летней прогулки по городу. Так, Рафаэли позирует в сарафане терракотового оттенка, а если быть точнее, цвет можно назвать "сахарный миндаль". Именно его представители института Pantone выбрали одним из самых модных цветов сезона осень-зима 2019 года.



Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli