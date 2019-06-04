В топе и желтой мини-юбке: новый летний образ Дуа Липы

Популярная британская певица албанского происхождения Дуа Липа, которая стала новым лицом YSL Beauté, показала стильный образ для вечеринки в Лос-Анджелесе.

Новые снимки Дуа Липа опубликовала на своей странице в Instagram.

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В Лос-Анджелес прибыли итальянская блогерша Кьяра Ферраньи со своим мужем Fedez. Как известно, близкой подругой супругов является британская певица. Так, Кьяру и Дуа Липу часто замечали вместе на светских и частных мероприятиях.

На днях звездные подруги пошли в стрип-клуб на Голливудском бульваре Jumbo's Clown Room. Для выхода певица надела эффектный костюм, состоящий из короткого жакета-топа и юбки ярких цветов. Свой образ звезда прокомментировала с помощью "емоджи" в выгляде лимонов.

Дополнил образ насыщенный макияж с акцентом на грубых стрелках на глазах девушки. "С такой подводкой чувствую себя непобедимой", – прокомментировала Дуа Липа.



Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Кьяра Ферраньи подготовила простой образ с базовыми джинсами, белым кроп-топом и блестящим черным жакетом. Ярким акцентом в блогерши стала розовая сумка с экомеха.



Дуа Липа и Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @dualipa



Дуа Липа и Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @dualipa

Вместе с Дуа Липа засветился и муж Кьяры Ферраньи. Поскольку женщины для вечернего выхода примеряли обувь на высоком каблуке – Fedez выглядел низким по сравнению с ними. Шуточное фото с недовольным любимым блогерша показала в своих социальных сетях.



Кьяра Ферраньи, Fedez и Дуа Липа​ / Instagram / @chiaraferragni



Дуа Липа и Кьяра Ферраньи​ / Instagram / @chiaraferragni