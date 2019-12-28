В удобном платье от Michael Kors: Кейт Миддлтон пришла в роддом в Лондоне – фото

В ноябре 2019 года стало известно, что Кейт Миддлтон тайно работала два дня в родильном отделении Кингстонского госпиталя на юго-западе Лондона. Однако только сегодня, 28 декабря, в сети появились фото визита супруги принца Уильяма.

Новые снимки появились на официальном инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских. Для практики в роддоме Кейт Миддлтон надела платье длины миди с геометрическим принтом из коллекции Michael Kors, стоимостью около 250 долларов.

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Наряд Кейт дополнила черными колготками и ботильонами в тон. Стилисты подобрали изысканные аксессуары для "аутфита" герцогини – серьги с бриллиантами от Kiki McDonough, которые стоят около 3000 долларов.

В подписи в публикации есть отрывки из официального письмо Кейт Миддлтон, в котором она оценила скромную и бесценную работу работников медицинского учреждения ежедневно. На фотографиях жена принца Уильяма позирует вместе с персоналом больницы, а также с новорожденными малышами и их родителями.

"Хотя это было не первое мое знакомство с работой акушерок, в этот раз у меня сложилось более полное представление о том, какое влияние вы оказываете на всех, кому вы помогаете. Во время своего пребывания в больнице я вместе с акушерками проводила ежедневные обходы. Я была так тронута доверием, которое люди оказывали мне, делясь своим опытом и открыто говоря о своих страхах. Я также много времени провела в послеродовых палатах. Вы работаете не покладая рук в течение ночи, чтобы поддержать людей, которые только что оказались в наиболее уязвимом положении. Вы каждый день становитесь свидетелями силы, боли и невероятной радости", – написала герцогиня Кембриджская.



Визит Кейт Миддлтон в роддом в Лондоне / Instagram / @kensingtonroyal



Визит Кейт Миддлтон в роддом в Лондоне / Instagram / @kensingtonroyal



Визит Кейт Миддлтон в роддом в Лондоне / Instagram / @kensingtonroyal



Визит Кейт Миддлтон в роддом в Лондоне / Instagram / @kensingtonroyal



Визит Кейт Миддлтон в роддом в Лондоне / Instagram / @kensingtonroyal