В Украину вернули ценную картину, которую незаконно вывезли в Германию: фото

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В Украину вернули ценную картину
В Украину вернули ценную картину / 24 канал

В Харьков вернули ценную картину "Семейный дом" Сергея Васильковского, которую незаконно вывезли в Германию еще во время Второй мировой войны.

На полотне изображен фрагмент из жизни Украины в дореволюционные времена.

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Картина стала первой из нескольких сотен вывезенных, которую удалось вернуть. Первое известие о ней пришло из Германии в 2016 году. Аноним выиграл на аукционе картину, и когда увидел печати на обороте, понял, что полотно краденое, поэтому обратился в полицию.

картина хареків

Картина Сергея Васильковского "Семейный дом"

Теперь пейзаж занял почетное место в Харьковском художественном музее, ему посвятили целую выставку. Интересно, что имени человека, который помог восстановить историческую справедливость, не знают до сих пор.

"Кто этот человек мы не знаем, но сказал, что вскоре может приехать в Харьков. Он бывший наш соотечественник, он интересуется живописью, как он пишет, украинской и русской, особенно творчеством Васильковского. И он сразу его узнал", – объяснила директор Харьковского художественного музея Валентина Мызгина.

Смотрите видео о картине "Семейный дом" Сергея Васильковского:

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Исскусство Новости Харькова
Источник: 24 канал
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