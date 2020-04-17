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В Ужгороде зацвели сакуры: впечатляющие фото из "розового" города

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Сакуры в Ужгороде / Фото: Лариса Угрин

Традиционно во второй половине мая на Закарпатье начинается невероятное цветение сакур. И хотя в этом году притока туристов в Ужгород, Мукачево и другие города не будет из-за карантинных ограничений, но мы предлагаем насладиться настоящей красотой на красноречивых фотографиях.

Впрочем, природа просыпается несмотря ни на что, поэтому в 2020 году ее плоды смогут оценить только жители Ужгорода. На фейсбук-странице группы "Туристический бренд Закарпатье" появились яркие фотографии с улицы Мытна в городе, которая изобилует цветением раннего сорта сакур Кику-Шидаре. Что интересно, в отличие от других годов, возле деревьев совсем не увидишь толп людей, желающих сфотографироваться с японскими вишнями.

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Известно, что в самом Ужгороде растут около 2 тысяч сакур, а возраст некоторых из них достигает 100 лет. Их можно увидеть и насладиться цветом как в центральной, так и в старой части города. Обычно каждый год здесь проводят фестиваль сакур, в прошлом году он начался 12 апреля и продолжался до начала мая, пока не отцвели все цветы. В этом году такого нет из-за введен в Украине карантин и опасную ситуацию с распространением COVID-19.

Посмотрите на другие фотографии Ужгорода из соцсети Instagram.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений _pictures_ (@_photos_nature_ts)

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Ужгород Путешествия
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