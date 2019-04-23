В замшевом платье и балетках: Мелания Трамп приняла участие в Пасхальных играх возле Белого дома

23 Читати новину українською
Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Католический мир продолжает отмечать Пасху и соответственно делиться фотографиями с традиционных празднований. Так, в понедельник, 22 апреля, на фан-странице Мелании Трамп появились фото, как она и ее муж Дональд организовывали Пасхальные игры рядом с резиденцией президента.

Если на празднование Пасхи Мелания Трамп выбрала элегантный образ от люксового бренда, то на проведение традиционных игр возле Белого дома она выбрала более удобный "лук".

Читайте также: Элегантное платье с нежными цветами от Carolina Herrera: как Мелания Трамп праздновала Пасху

Она надела платье из искусственной замши от Michael Kors, которое слегка напоминало трендовый деним. Длина по колено, воротник и накладные карманы также свидетельствовали о том, что первая леди США следит за тенденциями моды.

Чтобы Мелании Трамп было комфортно проводить благотворительное мероприятие, она обула бежевые балетки от любимого Christian Louboutin. Стоит отметить, что американка редко отдает предпочтение обуви "на низком ходу", однако для активностей на газоне рядом с Белым домом в туфлях на каблуках было бы не очень удобно. Кроме веселых игр с раскрашенными яйцами и других соревнований на первенство, первая леди США также прочитала присутствующим детям Пасхальную сказку и помогала писать письма военным.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
сегодня
881209
Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
сегодня 12:23 Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
77
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:08 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 1290
День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
22 апреля 20:00 День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
393
Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
22 апреля 19:35 Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
Олена Кандяк 447
Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
22 апреля 01:05 Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
539
Новости
Больше новостей
Залиште відгук