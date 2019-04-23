В замшевом платье и балетках: Мелания Трамп приняла участие в Пасхальных играх возле Белого дома

Католический мир продолжает отмечать Пасху и соответственно делиться фотографиями с традиционных празднований. Так, в понедельник, 22 апреля, на фан-странице Мелании Трамп появились фото, как она и ее муж Дональд организовывали Пасхальные игры рядом с резиденцией президента.

Если на празднование Пасхи Мелания Трамп выбрала элегантный образ от люксового бренда, то на проведение традиционных игр возле Белого дома она выбрала более удобный "лук".

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Она надела платье из искусственной замши от Michael Kors, которое слегка напоминало трендовый деним. Длина по колено, воротник и накладные карманы также свидетельствовали о том, что первая леди США следит за тенденциями моды.

Чтобы Мелании Трамп было комфортно проводить благотворительное мероприятие, она обула бежевые балетки от любимого Christian Louboutin. Стоит отметить, что американка редко отдает предпочтение обуви "на низком ходу", однако для активностей на газоне рядом с Белым домом в туфлях на каблуках было бы не очень удобно. Кроме веселых игр с раскрашенными яйцами и других соревнований на первенство, первая леди США также прочитала присутствующим детям Пасхальную сказку и помогала писать письма военным.



Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania



Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania