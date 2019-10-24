В зеркальном платье: Кара Делевинь поражает футуристическим образом

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Кара Делевинь
Кара Делевинь / www.gettyimages.com

Вечером, 23 октября, в Лондоне прошла презентация нового телефона Samsung Space Selfies. На мероприятии выступила амбасадорка бренда, супермодель Кара Делевинь, которая протестировала смартфон.

Для выхода 27-летняя Кара Делевинь подготовила эффектный футуристический look. Британка выглядела сногсшибательно в обтягивающем зеркальном платье из коллекции Fendi.

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Образ звезды дополнили туфли-лодочки в цвете "металлик" на высоких каблуках. Лицо бренда Samsung сделала аккуратную гладкую укладку с ярким макияжем с акцентом на блестящих smoky-eyes.

На мероприятии множество звезд смогли сделать селфи в фотозонах, которые были похожи на космический корабль.

Итальянский рэпер и муж популярного блогера Кьяры Ферраньи опубликовал снимок с Делевинь на своей странице в инстаграме и в шутку подписал его: "Я сказал жене, что собираюсь покупать сигареты".

Кара Делевінь
Кара Делевинь / Getty Images

Кара Делевінь
​Кара Делевинь / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yung Chun (@nickiqueenxox)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARAUPDATES (@cjdupdates)

 

Добавим, что 24 октября певица Селена Гомес презентовала новый видеоклип на песню Look At Her Now, в котором она появилась в подобном металлическом наряде от Fendi.

селена гомес
Селена Гомес / Скріншот з кліпу

Селена Гомес – Look At Her Now: смотрите видеоклип

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Мода LifeStyle Селена Гомес Кара Делевинь Стиль и мода
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