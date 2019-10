В зеркальном платье: Кара Делевинь поражает футуристическим образом

Вечером, 23 октября, в Лондоне прошла презентация нового телефона Samsung Space Selfies. На мероприятии выступила амбасадорка бренда, супермодель Кара Делевинь, которая протестировала смартфон.

Для выхода 27-летняя Кара Делевинь подготовила эффектный футуристический look. Британка выглядела сногсшибательно в обтягивающем зеркальном платье из коллекции Fendi.

Образ звезды дополнили туфли-лодочки в цвете "металлик" на высоких каблуках. Лицо бренда Samsung сделала аккуратную гладкую укладку с ярким макияжем с акцентом на блестящих smoky-eyes.

На мероприятии множество звезд смогли сделать селфи в фотозонах, которые были похожи на космический корабль.

Итальянский рэпер и муж популярного блогера Кьяры Ферраньи опубликовал снимок с Делевинь на своей странице в инстаграме и в шутку подписал его: "Я сказал жене, что собираюсь покупать сигареты".



Кара Делевинь / Getty Images



​Кара Делевинь / Getty Images

Добавим, что 24 октября певица Селена Гомес презентовала новый видеоклип на песню Look At Her Now, в котором она появилась в подобном металлическом наряде от Fendi.



Селена Гомес / Скріншот з кліпу

Селена Гомес – Look At Her Now: смотрите видеоклип