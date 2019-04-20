Ванесса Хадженс срочно продала дом: фото имения за рекордно низкую цену

25 Читати новину українською
Ванесса Хадженс продала дом
Ванесса Хадженс продала дом / Коллаж: LifeStyle 24

Звезда фильмов "Классный мюзикл" сообщила о срочной продаже собственной недвижимости около двух месяцев назад. 30-летняя Ванесса Хадженс оценила свой дом в Студио-Сити, что в Калифорнии, в 3,15 миллиона долларов, поэтому ей удалось отдать его в добрые руки за максимально короткий срок.

Как сообщает издание Variety, знаменитая актриса и фотомодель Ванесса Хадженс продала свой особняк, который располагался в северо-центральной местности Лос-Анджелеса. Объявление не продержалось на рынке даже три месяца. А все из-за рекордно низкой цены на недвижимость.

Читайте также: Имение Дженнифер Энистон и Брэда Питта продают за 56 миллионов: фото изнутри

Дом площадью 483 квадратных метра в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, актриса приобрела 11 лет назад. В нем разместилось 6 спален и 6 ванных комнат. Поскольку имение находится на вершине, то все его украшения расположены на заднем дворе, а именно – большой бассейн, место для загорания и терраса под навесом.

В середине особняка также есть домашний кинотеатр, просторная кухня, столовая и компактные спальни рядом с ванными комнатами. В доме разместилось немало деревянных деталей декора, среди которых лестницы, стулья, столы и тумбы.

будинок Ванесси Хадженс
Бывший дом Ванессы Хадженс / Variety​

Будинок Ванесси Хадженс
Гостиная в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety​


Столовая в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety


Просторная кухня в бывшем имении Ванессы Хадженс / Variety​


Столовая в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety​

Будинок Ванесси Хадженс
Кинотеатр в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety


Ванная комната в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety


Спальня в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety​


Столовая с видом на внешний двор в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety

blog_ava
В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
сегодня
1376
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Новости недвижимости мира Новости недвижимости Звездная недвижимость
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 11:39 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
21058
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 9663
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
19 апреля 20:03 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 1556
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
19 апреля 18:01 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
267
5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
19 апреля 17:31 5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
271
Новости
Больше новостей
Залиште відгук