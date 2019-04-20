Ванесса Хадженс срочно продала дом: фото имения за рекордно низкую цену

Звезда фильмов "Классный мюзикл" сообщила о срочной продаже собственной недвижимости около двух месяцев назад. 30-летняя Ванесса Хадженс оценила свой дом в Студио-Сити, что в Калифорнии, в 3,15 миллиона долларов, поэтому ей удалось отдать его в добрые руки за максимально короткий срок.

Как сообщает издание Variety, знаменитая актриса и фотомодель Ванесса Хадженс продала свой особняк, который располагался в северо-центральной местности Лос-Анджелеса. Объявление не продержалось на рынке даже три месяца. А все из-за рекордно низкой цены на недвижимость.

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Дом площадью 483 квадратных метра в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе, актриса приобрела 11 лет назад. В нем разместилось 6 спален и 6 ванных комнат. Поскольку имение находится на вершине, то все его украшения расположены на заднем дворе, а именно – большой бассейн, место для загорания и терраса под навесом.

В середине особняка также есть домашний кинотеатр, просторная кухня, столовая и компактные спальни рядом с ванными комнатами. В доме разместилось немало деревянных деталей декора, среди которых лестницы, стулья, столы и тумбы.



Бывший дом Ванессы Хадженс / Variety​



Гостиная в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety​



Столовая в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety



Просторная кухня в бывшем имении Ванессы Хадженс / Variety​



Столовая в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety​



Кинотеатр в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety



Ванная комната в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety



Спальня в бывшем доме Ванессы Хадженс / Variety​