Ваше вчерашнее интервью – полная ж*па для вас: Филатов о скандальных заявлениях ANNA MARIA

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Евгений Филатов на Нацотбора на Евровидение-2019
Евгений Филатов на Нацотбора на Евровидение-2019 / Instagram / @themaneken

После выступления музыкального дуэта ANNA MARIA в финале нацотбора Евровидения-2019 большинство разговоров было посвящено скандальному интервью певиц 22 февраля. Артистки на телеканале ATR не смогли сказать, под чьей юрисдикцией находится Крым. Судьи песенного конкурса не остались в стороне и оставили несколько своих комментариев по поводу этого.

После исполнения песни My Road дуэтом ANNA MARIA в финале Национального отбора на Евровидение-2019, певицы прокомментировали свое интервью и отметили, что они никаких законов в Украине не нарушали и в России концертов не давали.

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На самом деле мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой и мы на него повлиять не можем. Но это все равно наши родители, которых мы любим и которых мы уважаем. И действительно, если бы у нас встал вопрос выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Я думаю, что люди нас поймут в этом. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы поем и работаем в Крыму, мы никаких законов Украины не нарушали, мы не сделали ничего плохого, мы придерживались правил Национального отбора и более того, за это время мы не давали концертов в России,
– прокомментировала скандальное интервью другая участница ANNA MARIA со слезами на глазах.

Притула в свою очередь добавил, что ему жаль, что певицы "с такой любовью говорят о своих родителях и ему очень жаль, что их родители, делая свой выбор, не подумали, какую боль могут нанести им в перспективе".

 

После комментариев Джамалы и Андрея Данилко вмешался один из судей Евгений Филатов, солист группы The Maneken. Сначала он прокомментировал выступление ANNA MARIA с "вокальной" точки зрения, после чего не остался в стороне от политических вопросов.

Вы говорите, что пусть ваша музыка и творчество лучше говорят о вас. Вот Джамала, например, вышла на сцену, спела о том, о чем у нее болит душа (О выступлении Джамалы на Евровидении-2016 – LifeStyle 24). Это была песня о Крыме и там была понятна и позиция, и текст песни, и музыка. Все это в целом сработало. Я думаю, что это интервью в любом случае не останется просто так на сцене. Вам придется еще не раз, возможно, и много раз или для европейского сообщества, или для нашего украинского находить какие-то слова, потому что, извините, пожалуйста, это вчерашнее интервью – это полная ж*опа для вас,
– резко отреагировал на скандальные заявления украинских артисток из Крыма ANNA MARIA.

blog_ava
Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: результаты финала конкурса
23 февраля
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Теги: LifeStyle Украина – Россия Евровидение 2019 Евровидение Музыка Новости Украины Новости LifeStyle Сестры Анна Мария Опанасюк
Источник: LifeStyle 24
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