Успешная украинская певица замужем за продюсером Виталием Челноком, который поддерживает ее музыкальную карьеру. Ирина Федишин поделилась собственными секретами счастливого брака и призналась, какие черты женщины непременно будут вдохновлять мужчин.

На личной странице в инстаграме артистка довольно часто демонстрирует семейную жизнь и досуг, а в этот раз решила быть полезной для женской аудитории и раскрыть секреты счастливых отношений. Ирина Федишин отмечает, что необходимо вдохновлять мужчин.

К теме Ирина Федишин побывала в родительском саду: удивительные фото и видео

Красавица-блондинка опубликовала фото в объятиях мужа Виталия Челнока, который стал для нее не только любимым, но и продюсером. Звезда позировала в откровенном топе нюдового цвета с черным орнаментом, а ее избранник – с обнаженным торсом. Супруги улыбалась на камеру и в очередной раз доказали, что они чувствуют себя счастливыми вместе.

Как вдохновить мужчину: советы Ирины Федишин

Звезда признается, что в первую очередь необходимо демонстрировать свою женственность и забыть о злости, агрессивности, ведь эти негативные черты и эмоции отражает любимый человек. Зато мужчин вдохновляют нежность, доброта, уступчивость. Рядом со своим избранником женщины наполнены энергией, любовью и желанием, что отражается и на характере партнера.

Ирина Федишин также советует прислушаться к себе и развиваться духовно. Безусловно, мужчин вдохновляют красивые женщины, что личным примером доказывает и певица. Она не избегает возможности продемонстрировать свои стройные ножки и хрупкую фигуру не только на концертах, но и в обыденной жизни. Поэтому артистка отмечает, что необходимо ухаживать за своим телом. По мнению Федишин, мужчинам тоже нужно внимание, поэтому не следует скупиться на похвалу любимому. Однако самое главное – он должен чувствовать вашу уверенность в нем и доверие.

Верьте в своего мужа и поддерживайте его. Примите его авторитетность. Следуйте за своим мужем, вам понравится,

– призналась Ирина Федишин.

Что известно о браке Ирины Федишин и Виталия Челнока?

Влюбленные поженилась в 2006 году. Они познакомились, когда будущая звезда выступала на концерте в Одессе, а Виталий в то время работал музыкальным редактором на радиостанции в Ивано-Франковске. После выхода Ирины Федишин на сцену мужчина предложил ей ротацию на радио и "отбил" у другого продюсера. Однако блондинка покорила его сердце, и через полгода отношений он сделал предложение любимой в одной из львовских кофеен.

Сейчас супруги Ирина и Виталий воспитывают двух сыновей – Юрия и Олега, и вместе занимаются продвижением карьеры певицы, достигнув настоящего успеха.