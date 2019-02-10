Вечеринка Tiffany & Co: топ-5 эффектных образов знаменитостей

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / www.gettyimages.com

В Нью-Йорке 9 февраля прошла вечеринка прошла в честь открытия выставки Tiffany & Co. Modern Love, на которую пришли популярные блогеры, модели и другие звездные гости.

Среди приглашенных была супермодель Кендалл Дженнер, звезда социальных сетей Эмили Ратаковски и даже экс-подруга Леонардо Ди Каприо Нина Агда.

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Знаменитости не упустили возможности продемонстрировать стильные наряды и позировать перед объективами папарацци на бирюзовом фоне с логотипом бренда Tiffany & Co. Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых эффектных образов с вечеринки.

Лучшие выходы на вечеринке Tiffany & Co


Кендалл Дженнер / Getty Images


Эмили Ратаковски / Getty Images


Гинта Лапиня / Getty Images


Каролина Даур / Getty Images


Иман Хаммам / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Кендалл Дженнер Эмили Ратажковски
Источник: 24 канал
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