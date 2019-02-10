Вечеринка Tiffany & Co: топ-5 эффектных образов знаменитостей
В Нью-Йорке 9 февраля прошла вечеринка прошла в честь открытия выставки Tiffany & Co. Modern Love, на которую пришли популярные блогеры, модели и другие звездные гости.
Среди приглашенных была супермодель Кендалл Дженнер, звезда социальных сетей Эмили Ратаковски и даже экс-подруга Леонардо Ди Каприо Нина Агда.
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Знаменитости не упустили возможности продемонстрировать стильные наряды и позировать перед объективами папарацци на бирюзовом фоне с логотипом бренда Tiffany & Co. Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку самых эффектных образов с вечеринки.
Лучшие выходы на вечеринке Tiffany & Co
Кендалл Дженнер / Getty Images
Эмили Ратаковски / Getty Images
Гинта Лапиня / Getty Images
Каролина Даур / Getty Images
Иман Хаммам / Getty Images