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"Ведьмак" 2 сезон: Netflix готовится к съемкам новых эпизодов – невероятные фото локаций

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"Ведьмак" 2 сезон: дата выхода / IMDb

Сериал "Ведьмак", снятый по мотивам саги польского писателя, а также одноименной игры, официально получил продолжение. Стриминговый сервис Netflix начал работу над 2 сезоном и показал потрясающие фото локаций. Когда ждать 2 сезон "Ведьмака" – читайте дальше.

На иностранном сайте издания Collider появилась первая информация о съемках и дате выхода второго сезона "Ведьмака". Напомним, что еще задолго до премьеры ленты шоураннерка проекта Лорен Шмидт-Гисрих призналась, что запланировала снять 7 сезонов. Кажется, она не шутила.

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Как отмечается в источнике, первый сезон сериала "Ведьмак" был лишь длинным прологом к началу не менее увлекательной и длительной истории. Также создатели сообщили, что уже в феврале 2020 года начнут работу над новыми эпизодами. Однако ждать премьеру следует не раньше, чем весной 2021 года. Такие выводы основаны на опыте, ведь работа над первым сезоном продолжалась более 14 месяцев.

Также известно, что работа над "Ведьмаком" пройдет в Будапеште и Лондоне, а еще, вероятно, на шотландском острове Скай.

Острів Скай. Де знімають
Остров Скай, на котором снимают 2 сезон "Ведьмака" / UaHotels

Осктрів Скай. Де знімають Відьмак
Остров Скай, на котором снимают 2 сезон "Ведьмака" / UaHotels

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Netflix Сериал "Ведьмак"
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