Ведущий "Слава +" Слава Демин прогулялся по Киеву в свадебном платье: забавное видео
Известный украинский ведущий Слава Демин был вынужден прогуляться по центру столицы в свадебном платье. Смотрите забавное видео с реакцией прохожих и читайте подробности его выходки на LifeStyle 24.
Сегодня, пятница 13-го, стала по-настоящему несчастливой для участников игры "Основной инстинкт". Девушки решили не жалеть тех, кто потерпел поражение, поэтому Таня Татарченко отыгралась на своем коллеге, загадав ему безумное наказание.
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Слава Демин был вынужден надеть свадебное платье и красиво прогуляться в нем по Киеву, позируя на камеру. На видео заметно, как прохожие реагировали на такую "красавицу", пытались снимать на телефон, а также улыбались, когда видели ведущего в таком образе.
Демин в свадебном платье! На этой неделе девушки победили в игре “Основной инстинкт”, и Слава Демин выполняет желание,
– прокомментировали видео на странице Люкс ФМ.
Стоит добавить, что свадебное платье для эффектного выхода Славы одолжила фанатка утреннего шоу, которую также упомянули в заметке на странице в Instagram.
Слава Демин / Instagram / @slavademin_official
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