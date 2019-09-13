Ведущий "Слава +" Слава Демин прогулялся по Киеву в свадебном платье: забавное видео

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Слава Демин
Слава Демин / Instagram / @slavademin_official

Известный украинский ведущий Слава Демин был вынужден прогуляться по центру столицы в свадебном платье. Смотрите забавное видео с реакцией прохожих и читайте подробности его выходки на LifeStyle 24.

Сегодня, пятница 13-го, стала по-настоящему несчастливой для участников игры "Основной инстинкт". Девушки решили не жалеть тех, кто потерпел поражение, поэтому Таня Татарченко отыгралась на своем коллеге, загадав ему безумное наказание.

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Слава Демин был вынужден надеть свадебное платье и красиво прогуляться в нем по Киеву, позируя на камеру. На видео заметно, как прохожие реагировали на такую "красавицу", пытались снимать на телефон, а также улыбались, когда видели ведущего в таком образе.

Демин в свадебном платье! На этой неделе девушки победили в игре “Основной инстинкт”, и Слава Демин выполняет желание,
– прокомментировали видео на странице Люкс ФМ.

Стоит добавить, что свадебное платье для эффектного выхода Славы одолжила фанатка утреннего шоу, которую также упомянули в заметке на странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lux FM (@radioluxfm)

Слава Дьомін
Слава Демин / Instagram / @slavademin_official

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Теги: LifeStyle Новости Киева
Источник: LifeStyle 24
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