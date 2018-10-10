Величайшая ценность: Мадонна показала уникальное совместное фото с шестью детьми

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Мадонна
Мадонна / www.gettyimages.com

60-летняя американская исполнительница Мадонна редко публикует совместные фото со всеми своими детьми, однако в этот раз решила сделать сюрприз поклонникам, показав снимок с 22-летней Лурдес, 18-летним Рокко, 13-летними Дэвидом и Мерси, а также 6-летними близнецами Стеллой и Эстер.

В этом году 22 ноября в США отмечается День благодарения. В честь семейного праздника Мадонна опубликовала трогательное фото на своей странице в Instagram.

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В подписи к снимку певица рассказала о своей любви и благодарности к самым дорогим людям – ее детям.

То, за что больше всего благодарна! Мои дети повели меня новыми путями и открыли двери, в которые я даже никогда не думала заходить. Слава, успех и записанніе альбомы никогда не смогут сравниться с тем, что я люблю и ценю больше всего на свете! Счастливого Дня благодарения из Малави!
– заявила Мадонна.

діти мадонни
Дети Мадонны / Instagram @madonna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Напомним, 7 февраля 2017 года Мадонне разрешили усыновить еще двоих детей из Малави. Звезда уже имеет четырех детей: двоих биологических – Лурдес и Рокко и двоих приемных – Дэвида Банду и Мерси.

Теги: LifeStyle Музыка Мадонна Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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