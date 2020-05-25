Венецианский кинофестиваль состоится, несмотря на пандемию COVID-19

Из-за коронавируса немало мировых культурных мероприятий отменили или перенесли на другие даты. Впрочем Венецианский международный кинофестиваль пройдет по графику – со 2 по 12 сентября 2020 года.

Губернатор итальянского региона Венето Лука Зая заявил, что из-за замедления распространения коронавируса, международное кинособытие состоится в ранее определенный срок. Об этом пишет издание La Repubblica со ссылкой на слова губернатора.

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Также Лука Зая, который является одним из жюри фестиваля, отметил, что в этом году, вероятно, будет значительно меньше фильмов, чем обычно. Кроме этого, предположил, что, в сравнении с другими годами, в 2020 будет несколько меньше представителей киноиндустрии.

В 2020 году Венецианскому кинофестивалю исполняется 77 лет. Как сообщили организаторы, председателем жюри станет голливудская актриса, двукратная обладательница Оскара Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт / Фото Getty images

Известно, что ленты, вошедшие в программу кинофестиваля, объявят в конце июля.

Каннский фестиваль отменили

Напомним, что знаменитый Каннский кинофестиваль отменили в связи с пандемией COVID-19. Организаторы сообщили, что избранные фильмы покажут осенью на других кинофестивалях, в частности в Нью-Йорке, Лионе, Торонто и Венеции, со специальной пометкой Cannes Official Selection ("Официально отобраны для Канн").

Подробнее о том, какие меры отменили из-за коронавируса – читайте здесь.