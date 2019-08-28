Украинские фильмы покажут на Венецианском фестивале 2019: программа

Знаменитый Венецианский фестиваль уже 76-й год подряд проходит на итальянском острове Лидо. Начался он сегодня, 28 августа, и продлится до 7 сентября включительно. Организаторы ранее представили официальную программу показов фильмов, которые также будут бороться за главную победу – Золотого льва.

Официальный перечень киномероприятий появился на официальном сайте Венецианского фестиваля 24 июля. Он также был представлен на официальной пресс-конференции в Риме, где программный директор Венецианского кинофестиваля Паоло Баратта и директор Альберто Барбера объявили список фильмов, отобранных для осмотра.

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В программе представлены 8 основных категорий: "Основная программа", "Вне конкурса (игровое кино)", "Вне конкурса (документальное кино)", "Программа "Горизонты", "Специальные показы", "Программа Sconfini", "Венецианская классика" и "Специальные события".

Стоит добавить, что в программу Венецианского фестиваля также вошли сразу три украинских фильма: "Атлантида" Валентина Васяновича, "Покрашенный птенец" Вацлава Маргоуля (сопроизводство Украины, Словакии и Чехии) и "Статис" ("Парфенон") Мантаса Кведаравичюса (сопроизводство Украины, Литвы и Франции). Также в программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы под названием "Торжество похорон", но страной производства указана Германия.

Программа Венецианского фестиваля 2019:

Основная программа

"Идеальный кандидат" (Хаифа аль-Мансур)

"Брачная история" (Ноа Баумбах)

"Почетный гость" (Атом Эгоян)

"Ad Astra" (Джеймс Грей)

"A Herdade" (Тьягу Гедеш)

"Gloria Mundi" (Робер Гедигян)

"В ожидании варваров" (Сиро Герра)

"Эмма" (Пабло Ларрейн)

"Субботний роман" (Лоу Э)

"Мартин Иден" (Пьетро Марчелло)

"La Mafia non è più quella di Una Volta" (Франко Мареска)

"Окрашенные птенец" (Вацлав Маргоуль)

"Il sindaco del Rione Sanita" (Марио Мартоне)

"Babyteeth" (Шеннон Мерфи)

"Джокер" (Тодд Филлипс)

"Дело Дрейфуса" (Роман Полански)

"Прачечная" (Стивен Содерберг)

"Дом №7 по Черри-лейн" (Юньфань)

"Осиная сеть" (Оливье Ассаяс)

"О бесконечности" (Рой Андерссон)

Вне конкурса (игровое кино)

"Tutto Il Mio Folle Amore" (Габриэле Сальваторес)

"Король" (Дэвид Мишо)

"Seberg" (Бенедикт Эндрюс)

"Vivere" (Франческа Аркибуджи)

"Мосул" (Мэттью Майкл Карнахан)

"Взрослые в комнате" (Коста-Гаврас)

"Вся моя безумная любовь" (Габриэле Сальваторес)

Вне конкурса (документальное кино)

"Il Pianeta In Mare" (Андреа Сегре)

"Citizen K" (Алекс Гибни)

"Женщина" (Ян Артюс-Бертран, Анастасия Микова)

"Roger Waters Us + Them" (Шон Эванс, Роджер Уотерс)

"Дневники Анджелы" (Эрванд Джаникян, Анджела Риччи Лукки)

"Citizen Rosi" (Диди Гнокки, Каролина Роси)

"The Kingmaker" (Лорен Гринфилд)

"Торжество похорон" (Сергей Лозница)

"Collective" (Александр Нанеу)

"45 Seconds Of Laughter" (Тим Роббинс)

Программа "Горизонты"

"Кровь пеликана" (Катрин Геббе)

"Преступный человек" (Дмитрий Мамула)

"Zumiriki" (Оскар Алегрия)

"Bik Eneich – Un Fils" (Мехди М. Барсауи)

"Blanco En Blanco" (Тео Корт)

"Мои дни славы" (Антуан де Бери)

"Nevia" (Нунция Ди Стефано)

"Moffie" (Оливер Херманус)

"Hava, Maryam, Ayesha" (Сахра Карими)

"Rialto" (Питер Маки Барнс)

"Revenir" (Джессика Палю)

"Giants Being Lonely" (Грир Паттерсон)

"Вердикт" (Реймунд Рибе Гутьеррез)

"Воздушный шар" (Пема Цеден)

"Just 6.5" (Саид Рустана)

"Тень воды" (Санал Кумар Сасидхаран)

"Солнце" (Карло Сирони)

"Мать" (Родриго Сорогойен)

"Атлантида" (Валентин Васянович)

Специальные показы

"Никто не забыт" (Гильермо Арриага)

"Электрический лебедь" (Константина Коцамани),

"Необратимость" (Гаспар Ноэ),

Сериал "ZeroZeroZero" 1 и 2 эпизоды, (Стефано Соллима)

Сериал "Новый папа" (Паоло Соррентино)

"Не просто сон: Стэнли Кубрик" и фильм "С широко закрытыми глазами" (Мэтт Уэллс)

"С широко закрытыми глазами" (Стэнли Кубрик)

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Программа Sconfini

"Unposted" (Элиза Аморузо)

"The Scarecrows" (Нури Бузид)

"The Gap" (Федерико Феррон, Мишель Манзолини)

"Domino Effect" (Алессандро Россетти)

Венецианская классика

"Калина Красная" (Василий Шукшин, СССР, 1973)

"Невероятно худой человек" (Джек Арнольд, США, 1957)

"Костлявая смерть" (Бернардо Бертолуччи, Италия, 1962)

"Стратегия паука" (Бернардо Бертолуччи, Италия, 1970)

"Попытка преступления" (Луис Бунюэль, Мексика, 1955)

"Переход через Рейн" (Андре Кайата, Франция, Германия, Италия, 1960)

"Maria ZEF" (Витторио Коттафави, Италия, 1981)

"Автокатастрофа" (Дэвид Кроненберг, Канада, 1966)

"Франсиско" (Мануэл ди Оливейра, Португалия, 1981)

"Дом – черный" (Форуг Фаррохзад, Иран, 1962)

"Белый шейх" (Федерико Феллини, Италия, 1952)

"Sodrasban" (Иштван Гааль, Венгрия, 1963)

"The hills of Marlik" (Эбрахим Голестан, Иран, 1964)

"Смерть бюрократа" (Томас Гутьеррес Алеа, Куба, 1966)

"Как гром среди ясного неба" (Деннис Хоппер, Канада, США, 1980)

"Экстаз" (Густав Махато, Чехословакия, 1932)

"Mauri" (Мерате Мита, Новая Зеландия, 1988)

"Стрельба по голубям" (Джулиано Монтальдо, Италия, 1961)

"Нью-Йорк, Нью-Йорк" (Мартин Скорсезе, США, 1977)

"Путь Гаучо" (Жак Турнёр, США, 1952)

Специальные события

Bu San (Цай Мин-Лян)