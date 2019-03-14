Венгерская модель Барбара Палвин стала "ангелом" Victoria's Secret

25-летняя венгерская модель Барбара Палвин уже 10 лет находится в модельном бизнесе. И сейчас она удостоилась попасть в знаменитую команду "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret.

Об увеличении числа моделей Victoria's Secret стало известно на Instagram-странице модного бренда. "Поздоровайтесь с нашим новым "ангелом" – Барбарой Палвин!", – говорится в видеоролике с девушкой.

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Что известно о Барбаре Палвин?Венгерская модель, родом из Будапешта, задействована в модельной индустрии еще с 2009 года, когда начала работать с одним из самых известных международных агентств – IMG Models. К нему относятся также такие звезды модной индустрии, как Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь и другие.



Ее первый показ состоялся в Милане на показе осенне-зимней коллекции 2010/2011 люксового бренда Prada. С тех пор ее приглашали на представление коллекций самых известных брендов мира. За аппетитные формы звезду также часто приглашают для рекламы купальников именитой марки Sports Illustrated Swimsuit.

А вот насчет бельевого бренда Victoria's Secret, то свое сотрудничество с ним звезда начала еще в 2016 году, когда была приглашена на итоговый показ шоу Victoria's Secret. В прошлом году ее тоже можно было увидеть на грандиозном шоу в Нью-Йорке.

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Многие фанаты даже не надеялись увидеть когда-нибудь Барбару в рядах "ангелов", поскольку у нее более пышные формы, чем у других моделей бренда. Но, возможно, из-за отхождения модельной индустрии от стандартов красоты и определенных параметров тела ее решили также пригласить во всемирно известную команду моделей.