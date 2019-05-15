Венсан Кассель обнародовал странный ролик с беременной 22-летней женой

52-летний французский киноактер Венсан Кассель поделился с поклонниками странным видео. В ролике его 22-летняя жена Тина Кунаки снялась еще во время беременности, поэтому в кадре появилась с округлым животиком.

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями 19 апреля. В звездной четы родилась девочка. Однако, несмотря на то, что пара до сих пор скрывает новорожденную девочку, снимки и видео, которые были сделаны во время беременности, обнародывают даже через месяц после родов.

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Новый видеоролик французский актер опубликовал на своей странице в Instagram. Поклонники посчитали его слегка странным, ведь по сюжету беременная Тина Кунаки находится на вечеринке в эпатажном стиле в неоновых цветах. Однако по хэштегам, которые Венсан Кассель добавил к сообщению можно понять, что он намекает на Каннский кинофеситваль и новый фильм с его участием "Отверженные".