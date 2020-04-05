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Венсан Кассель поздравил свою молодую жену с 23-летием: С днем рождения, мой ангел

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Венсан Кассель и Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Французский киноактер Венсан Кассель, которому сейчас 53 года, состоит в счастливом браке с молодой моделью Тиной Кунаки. Сегодня ей исполнилось 23 года, и муж не сдержал эмоций, чтобы не поздравить свою жену с праздником.

Знаменитое супруги часто путешествует по миру, выходят вместе на светские события и уже воспитывает дочь Амазоне. Влюбленные во время пандемии коронавируса сейчас находятся в Тулузе, Франция, – родном городе модели.

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Тина Кунаки в день своих именин уже начала публиковать искренние поздравления друзей с ее праздником, и Венсан Кассель стал одним из первых, кто утешил свою молодую возлюбленную. В своем Инстаграме он опубликовал черно-белое фото Тины Кунаки, которая изображена без макияжа и никаких фильтров – только натуральная красота.

"С днем рождения, мой ангел", – оставил лаконичную подпись под фото киноактер, а поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday Meu anjo ️

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

 

Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Тина Кунаки Новости LifeStyle
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