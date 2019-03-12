Вера Брежнева объяснила, почему скрывает свои отношения с Меладзе

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Вера Брежнева
Вера Брежнева / Instagram / @ververa

Украинская певица Вера Брежнева с 2015 года состоит в браке с известным музыкальным продюсером Константином Меладзе. Но артистка не желает выносить публичную жизнь в целом и причину этого она рассказала в интервью программы "Слава+".

Украинская звезда стала гостьей нового выпуска шоу, которое выходит каждый вторник на YouTube-канале Люкс ФМ. Там она и рассказала о своих отношениях с мужчиной. По ее словам, они строятся на партнерстве, творчестве и любви.

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Я не люблю свои чувства выносить на всеобщее обозрение. Я могу говорить о любви к миру, к земле с людьми на своих концертах. Но о чувствах к своему мужу я не считаю нужным кому-то говорить,
– отметила Вера.

В семейной жизни, Вера признается, что является более активной в противовес Меладзе. Однако в это же время она – не главная в отношениях с мужем.

"Мы прислушиваемся друг к другу. У нас у каждого есть свое мнение. Но мы советуемся друг с другом по поводу рабочих отношений и внутренних сомнений", – подытожила Брежнева.

Смотрите выпуск с Верой Брежневой в программе "Слава+":

 

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Теги: Музыка LifeStyle Вера Брежнева
Источник: LifeStyle 24
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