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Вера Кекелия призналась, как сообщила мужу о беременности

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Певица Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera

Популярная украинская певица, актриса "Женского квартала" Вера Кекелия на днях рассказала о том, что ждет первенца. Сегодня звезда призналась, как сообщила любимому о своей беременности.

Вика Кекелия ожидает первенца. Об этом она рассказала вчера, 25 февраля, опубликовав соответствующее сообщение в инстаграме. Сегодня звезда вышла в эфир утреннего шоу "Завтрак с 1+1", где поделилась реакцией мужа Романа Дуды на такую ​​новость и рассекретила срок беременности.

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По словам 33-летней артистки, Роман был очень счастлив, когда узнал, что они ждут ребенка.

Он конечно был безумно счастлив. Роман как раз гулял с собакой, а у меня был положительный тест в руках. Я ему позвонила и попросила, чтобы взял в аптеке еще два. Он прибежал с двумя безумно счастливый. В итоге мы сидели на кухне с тремя тестами и шестью полосками,
– рассказала Вера.

Также Кекелия рассекретила срок беременности. Малыш должен появиться на свет уже через два месяца. А вот пол ребенка пара пока держит в тайне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители LifeStyle
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