Вера Кекелия родила первенца: новоиспеченная мамочка объявила имя ребенка

Украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия стала мамой. Малыш появился на свет в одном из роддомов Киева. Супруг звезды музыкант Роман Дуда присутствовал на родах любимой и, как заверила сама исполнительница, держался мужественно.

Новостью о рождении первенца Вера Кекелия поделилась в комментарии ТСН.ua. Новоиспеченная мамочка не скрывала своего щастья от пополнения в семье и подчеркнула, что ее роды прошли успешно.

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Малыш появился на свет в роддоме Киева ISIDA. Сама звезда осталась довольна первыми родами, ведь как медики, так и атмосфера в клинике поспособствовали тому, что все прошло хорошо.

Это действительно счастье. Я бы сказала, что это настоящее чудо природы. Когда ты это проживаешь на себе, то понимаешь, что прекраснее рождения ребенка в этом мире нет ничего. Мы безумно счастливы, это невероятно. Слезы, смешанные с радостью и смехом,

– прокомментировала Вера Кекелия.

Ее муж Роман Дуда присутствовал при рождении первенца, однако певица называет эти роды не партнерскими, а семейными. "Для Ромы появление на свет нашего ребеночка – такой же важный этап в жизни, как и для меня. Рома держался очень мужественно, помогал мне, акушерам, не выходил ни на секундочку. Я горжусь его выдержкой и стойкостью, его поддержкой и любовью", – подчеркнула молодая мама.

На личной странице в инстаграме Вера Кекелия опубликовала первое фото с сыном и объявила, что отпрыска назвали Иваном. "Мы встретились. Иван, сынок, добро пожаловать в этот прекрасный мир", – написала знаменитость в личном инстаграм-профиле.

Напомним, что пара познакомилась на съемках шоу "Голос страны-7". Уже в октябре 2017 года Вера Кекелия и Роман Дуда решили официально пожениться. О своей беременности Вера Кекелия сообщила в конце февраля. Тогда звезда опубликовали кадры чувственной фотосессии, на которой показала округлый живот.