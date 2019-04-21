Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото

В Украине отмечают праздник Вербного воскресенья, который является одним из 12 важнейших праздников. Такой особый день не обошли вниманием украинские знаменитости, которые поздравили своих поклонников с особым праздником. Некоторые из них объединили два события, показав фото с ивой на избирательных участках.

21 апреля длится второй тур президентских выборов. У всех совершеннолетних граждан осталось еще несколько часов, чтобы отдать голос за одного из кандидатов. Но не только политическое событие побудило украинцев массово публиковать эффектные фото в сети: верующие отпраздновали Вербное воскресенье и, по традиции, посетили богослужения.

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Поздравить поклонников с религиозным праздником взялись и представители украинского шоу-бизнеса. Как звезды поздравляли всех с Вербным воскресеньем – смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Ольга Сумская

"На праздник такой сюрприз: мои орхидеи расцвели в полной красе! С Вербным воскресеньем вас, друзья! Любви и радости каждой семье! Единства и мира!" – написала телеведущая Ольга Сумская.

Ольга Фреймут

"Вербное воскресенье – только украинцы так свято несут традиции. С праздником вас!"

Лилия Ребрик

"С праздником, украинцы!" – написала телеведущая Лилия Ребрик.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

"С Вербным воскресеньем вас! Божьей всем благодати и мира! Отныне через неделю – Пасха!" – поздравил поклонников телеведущий Юрий Горбунов.

Светлана Тарабарова

"За руку держит меня. Не описать эти чувства словами. Я четко понимаю, ради чего надо плодотворно работать нам всем, всей страной. Ради нашего будущего! Чтобы нашим детям жилось лучше. Поздравляем всех с Вербным воскресеньем", – поделилась певица Светлана Тарабарова, добавив фото с ручкой своего сына Ивана.

Виктор Гевко

"Не я бью, верба бьет! Всех с Вербным воскресеньем", – поздравил актер VIP-Тернополь Виктор Гевко.

Сергей и Снежана Бабкины

Григорий Решетник

"С праздником Вербного воскресенья! Украина победит!" – написал телеведущий Григорий Решетник.

Ирина Федишин