Официально: Верка Сердючка выйдет на сцену Евровидения-2019

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, таки выйдет на сцену Евровидения-2019. На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы.

В конце февраля украинские СМИ сообщали, что певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, может спеть в Израиле на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в качестве приглашенного гостя. Однако официального подтверждения тогда не было, а представители просили раньше времени не разглашать данной информации, чтобы не навредить сложным подвижкам.

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Теперь же на официальной Instagram-странице украинского Евровидения сообщают, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy".

Кроме этого, на грандиозном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри.

Специальным гостем Евровидения-2019 будет голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-женщина". Также Мадонна официально подтвердила свое участие в вокальном шоу.

Выступление Верки Сердючки на Евровидении-2019: с чего все начиналось

В феврале 2019 года Новый канал опубликовал резонансную новость, будто Андрей Данилко рассказал во время записи второго полуфинала Национального отбора Евровидения-2019, что будет выступать на международном конкурсе. Однако позже информацию об этом удалили.

По предварительным данным СМИ, Андрей Данилко признался, что его с командой пригласили выступить на конкурсе в Тель-Авиве. Такому приглашению артист охотно согласился.

Организаторы Евровидения уже пригласили нас выступить. И... да, мы это сделаем,

– процитировало novy.tv слова Андрея Данилко.

Это не впервые Верка Сердючка будет покорять сердца европейских зрителей. В 2007 году Андрей Данилко со своей командой были конкурсантами Евровидения и, по результатам голосования заняли второе место. А вот в 2019-м зажигательная Верка Сердючка станет гостьей грандиозного шоу.

Когда и где состоится Евровидение-2019?

По традиции, феерическое шоу будет разделено: сначала 14 и 16 мая прогремят полуфиналы Евровидения-2019, а уже 18-го весь мир узнает имя победителя конкурса.

После триумфального выступления Нетти Барзилай в Испании шоу будут проводить в ее родном Израиле. После длительных переговоров организаторы Евровидения-2019 решили не обострять ситуацию относительно Иерусалима и устроить вокальный конкурс в Тель-Авиве.

Впервые с 2003 года Украина не будет участвовать в международном шоу. Все потому, что победительница Нацотбора MARUV и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не пришли к согласию при подписании контракта. Немало разногласий возникало через запланированы выступления артистки в России и права на его песню. В конце концов в НСТУ решили передать право представлять Украину на Евровидении-2019 другим финалистам. Однако артисты отказались занять место MARUV.