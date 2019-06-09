Видео дня: Дженнифер Лопес спела на одной сцене со своей дочерью Эммой

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Дуэт Дженнифер Лопес и ее дочери Эммы
Дуэт Дженнифер Лопес и ее дочери Эммы / Instagram / @mahsa97jlo69

Американская исполнительница Дженнифер Лопес дала первый концерт в рамках ее нового тура It's My Party накануне 50-летия певицы. Звездная мама решила спеть дуэтом со своей 11-летней дочерью – вместе они исполнили одну из последних песен Джей Ло Limitless.

Еще раньше артистка выкладывала в сеть интригующие видеоролики, на которых показывала, как ее дочь занимается вокалом и вместе с ней посещает репетиции предстоящих концертов. Уже тогда фанаты заметили сильные вокальные данные подрастающей дочери, но не могли даже надеяться, что 8 июня ее можно будет услышать на одной сцене с матерью.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Видео с репетиции 11-летней Эммы:

Дебют Эммы состоялся на концерте Дженнифер в Калифорнии. Звездная мама и дочь надели одинаковые пышные платья и вместе очаровали слушателей своим совместным исполнением Limitless.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can’t take it! #Emme #Limitless #ProudMama #JLoItsMyParty

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

"Не могу поверить!" – подписала видеоролик сама Джей Лос в своем Instagram, добавив хэштег "мама гордится". В нем можно увидеть искренние эмоции и слезы Джей Ло, когда Эмма удачно брала высокие ноты песни. Видео в Instagram уже посмотрели почти 8 миллионов раз и оставили более 24 тысяч комментариев, среди которых восторгом делились такие звезды, как Риз Уизерспун, Зои Салдана и другие.

Дженніфер Лопес
Дуэт Дженнифер Лопес и ее дочери Эммы / Instagram / @ mahsa97jlo69

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Теги: Новости LifeStyle Звездные дети LifeStyle Новости США Дженнифер Лопес Музыка
Источник: LifeStyle 24
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