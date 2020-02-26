Вика из "НеАнгелов" рассказала, почему стала певицей: не взяли в ВУЗ

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "НеАнгелы" Вика Смеюха рассказала одну из самых сокровенных историй своей жизни. Недавно девушка вернулась из путешествия по Европе и на днях призналась, что имеет еще один талант – рисование.

Артистка никогда не рассказывала о том, что она художница. Такие подробности ее личной жизни не знали даже самые активные поклонники. Вика решила открыть эту тайну, опубликовав на своей странице в инстаграме соответствующую серию фотографий.

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Оказывается, она могла не стать певицей, если бы ее судьба сложилась немного по-другому и девушка поступила в университет, о котором мечтала.

А вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!... Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!

– призналась артистка.

Это можно прочитать под публикацией исполнительницы, где она позирует с яркой картиной, которую написала в художественной студии.

Находясь в Харькове, я снова окунулась в атмосферу искусства. Очень приятно было взять в руки кисть и краски,

– рассказала Вика.



Вика Смеюха в художественной студии / Instagram / @ikanablack



Картина, которую нарисовала певица Вика Смеюха / Instagram / @ikanablack