24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Виктория Бекхэм покорила сеть архивным фото: дизайнер превратила детскую мечту в реальность

- Читати новину українською
Виктория Бекхэм покорила сеть архивным фото
Виктория Бекхэм покорила сеть архивным фото / Instagram / @victoriabeckham

Британская звезда построила успешную карьеру в фэшн-индустрии. Архивным кадром Виктория Бекхэм доказала, что мечтала о собственном ателье с самого детства. На фото девочка представляла себя модельером и даже не догадывалась, что с годами ее фантазии станут реальностью.

На личной странице в инстаграме Виктория Бекхэм опубликовала коллаж с фото, разница между которыми несколько десятилетий. В семейном альбоме знаменитость нашла подтверждение, что с детства увлекалась созданием одежды.

Читайте также Виктория Бекхэм едва не покончила с собой из-за измены любимого

Так, на архивной фотографии кроха позирует с игрушечным утюгом в руках у гладильной доски. Девочка не скрывала своего удовольствия от процесса и радушно улыбалась на камеру. На другом кадре именитая Виктория Бекхэм работает над новой коллекцией своего дома моды Victoria Beckham. Дизайнеру удалось воплотить детскую мечту и обрести имя успешного модельера, одежду которой выбирают мировые звезды для престижных светских мероприятий.

Ателье всегда было моим назначением?
– прокомментировала Виктория Бекхэм.

Заметим, что звезда довольно часто ностальгирует по прошлому и делится с поклонниками эксклюзивными кадрами. В 46-й день рождения Виктория Бекхэм показала серию смешных детских фото с первых месяцев жизни. Эти милые кадры покорили сеть, а фоловеры засыпали ее не только поздравлениями, но и комплиментами.

Автор: Марина Джура
Теги: Виктория Бекхэм LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма
сегодня , 15:49 В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма
Юлія Михайлова
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 76-й годовщины
сегодня , 08:57 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 76-й годовщины
8 замечательных комедий, после которых хочется завести собаку
16 мая , 11:29 8 замечательных комедий, после которых хочется завести собаку
Юлія Михайлова