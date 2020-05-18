Виктория Бекхэм покорила сеть архивным фото: дизайнер превратила детскую мечту в реальность

Британская звезда построила успешную карьеру в фэшн-индустрии. Архивным кадром Виктория Бекхэм доказала, что мечтала о собственном ателье с самого детства. На фото девочка представляла себя модельером и даже не догадывалась, что с годами ее фантазии станут реальностью.

На личной странице в инстаграме Виктория Бекхэм опубликовала коллаж с фото, разница между которыми несколько десятилетий. В семейном альбоме знаменитость нашла подтверждение, что с детства увлекалась созданием одежды.

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Так, на архивной фотографии кроха позирует с игрушечным утюгом в руках у гладильной доски. Девочка не скрывала своего удовольствия от процесса и радушно улыбалась на камеру. На другом кадре именитая Виктория Бекхэм работает над новой коллекцией своего дома моды Victoria Beckham. Дизайнеру удалось воплотить детскую мечту и обрести имя успешного модельера, одежду которой выбирают мировые звезды для престижных светских мероприятий.

Ателье всегда было моим назначением?

– прокомментировала Виктория Бекхэм.

Заметим, что звезда довольно часто ностальгирует по прошлому и делится с поклонниками эксклюзивными кадрами. В 46-й день рождения Виктория Бекхэм показала серию смешных детских фото с первых месяцев жизни. Эти милые кадры покорили сеть, а фоловеры засыпали ее не только поздравлениями, но и комплиментами.