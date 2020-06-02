Экс-участница успешной группы Spice Girls решила не возвращаться на сцену в рамках гастрольного тура. Однако даже отказ от выступлений не помешал Виктории Бекхэм получить безумную прибыль. И пока ее коллеги развлекали публику, дизайнер обогатилась почти на миллион фунтов, не прилагая никаких усилий.

Британская поп-группа Spice Girls распалась в конце 90-х, достигнув огромного успеха и обеспечив популярность всем участникам. В прошлом году певицы вернулись на сцену и дали 13 концертов. Одна из вокалисток Виктория Бекхэм отказалась от гастрольного тура, однако, как сообщает издание The Sun, это не помешало ей получить доход почти в миллион фунтов – более 33 миллионов гривен.

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Дело в том, что 46-летней Виктории Бекхэм принадлежит пятая часть доходов компании Spice Girls Limited. Воссоединение коллектива принесло около 4,5 миллиона фунтов стерлингов благодаря рекламным проектам, концертам и увеличению интереса публики к фирменным товарам группы Spice Girls.

Парадокс ситуации в том, что Виктория Бекхэм ныне известная как модельер и основательница собственного дома моды. Однако 2019 году фэшн-индустрия принесла дизайнеру лишь убытки, которые оценивают в 12 миллионов фунтов стерлингов – более 400 миллионов гривен. Поэтому даже несмотря на то, что звезда сделала выбор в пользу модельного бизнеса, основной доход она получает от славы коллектива Spice Girls, не прилагая никаких усилий.

Напомним, что в прошлом году бренд Виктории Бекхэм оказался на грани банкротства. Эксперты отметили, что стоимость популярного дома мод Victoria Beckham снизилась на 36 миллионов долларов, поэтому дело оказалась на грани закрытия. Причиной стал спад продаж во всем мире, не спасли ни эффектные рекламные кампании, ни зрелищные шоу.