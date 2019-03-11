Виктория Бекхэм поздравила маму с днем рождения: трогательное фото

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

Британский дизайнер Виктория Бекхэм поздравила маму Жаклин Адамс с днем рождения и растрогала сеть совместными фотографиями.

Бекхэм показала архивное фото с родителями на своей странице в Instagram.

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В публичном поздравлении дизайнер назвала маму своим модным вдохновением. На детском снимке маленькая Виктория позирует в карнавальном костюме с младшей сестрой Луизой и родителями.

С днём рождения! Пересматривала наши совместные фотографии и нашла вот эту. Кажется, кто-то из нас всегда был при параде,
– подписала Виктория.

Дитяче фото Вікторії Бекхем /
Детское фото Виктории Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

На другом актуальном фото Виктория также поздравила маму. "С днем рождения, я люблю тебя, много поцелуев тебе", – написала она.

Джекі Адамс і Вікторія Бекхем
Жаклин Адамс и Виктория Бэкхем / Instagram / @victoriabeckham


Жаклин Адамс  / Instagram-Stories / @victoriabeckham


Жаклин Адамс / Instagram-Stories / @victoriabeckham

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Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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