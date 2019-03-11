Виктория Бекхэм поздравила маму с днем рождения: трогательное фото

Британский дизайнер Виктория Бекхэм поздравила маму Жаклин Адамс с днем рождения и растрогала сеть совместными фотографиями.

Бекхэм показала архивное фото с родителями на своей странице в Instagram.

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В публичном поздравлении дизайнер назвала маму своим модным вдохновением. На детском снимке маленькая Виктория позирует в карнавальном костюме с младшей сестрой Луизой и родителями.

С днём рождения! Пересматривала наши совместные фотографии и нашла вот эту. Кажется, кто-то из нас всегда был при параде,

– подписала Виктория.



Детское фото Виктории Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

На другом актуальном фото Виктория также поздравила маму. "С днем рождения, я люблю тебя, много поцелуев тебе", – написала она.



Жаклин Адамс и Виктория Бэкхем / Instagram / @victoriabeckham



Жаклин Адамс / Instagram-Stories / @victoriabeckham



Жаклин Адамс / Instagram-Stories / @victoriabeckham