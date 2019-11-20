Виктория Бекхэм станцевала с сыном под песню Spice Girls: зажигательное видео

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Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая была звездой группы Spice Girl в 90-х годах, зажгла со своим сыном Ромео под одну из песен популярного девичьего "бэнда".

Так, 17-летний Ромео Бекхэм сначала опубликовал смешное видео в TikTok-профиле, где он танцует со своей мамой – экс-участницей Spice Girls. Выбор песни для ролика очевиден.

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Под композицию Spice Up Your Life Виктория Бекхэм ритмично станцевала, продемонстрировав также идеальную фигуру. Ромео зато больше наблюдал за матерью и пытался повторить ее движения.

 

Добавим, что эта песня вошла во второй студийный альбом группы Spice Girls – Spiceworld, релиз которого состоялся в 1997 году.

Spice Girls – Spice Up Your Life: смотрите видеоклип

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Виктория Бекхэм
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