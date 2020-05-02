Виктория Бекхэм трогательно поздравила любимого с днем рождения: архивные фото и видео

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм поздравила своего мужа, футболиста Дэвида Бекхэма с днем рождения. Она опубликовала совместное архивное фото и видео, на котором показала счастливые моменты.

Сегодня, 2 мая, британский футболист Дэвид Бекхэм празднует свое 45-летие. По этому случаю его жена на личной странице в инстаграме сделала публикации, где показала счастливое прошлое звездной пары.

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Звезда выложила архивный снимок с любимым, который был сделан 23 года назад на прогулке с собаками.

С днем рождения, Дэвид Бекхэм! Помню наши прогулки со Снупом и Паффи в Манчестере много лет назад. За 23 года мы все еще ходим вместе на прогулки с собаками. Люблю тебя сильно,

– написала под фото Виктория.

Также она поделилась видео, на котором продемонстрировала семейные фото с Дэвидом, а также трогательные ролики, которые были сделаны в течение их совместной жизни.

С днем рождения лучшего папу в мире. Празднуем в изоляции и очень скучаем по Бруклину и нашим друзьям и родственникам. Мы все очень сильно любим тебя!

– написала в праздничной публикации дизайнер.