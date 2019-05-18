Виктория Бекхэм трогательно поздравила своего отца с днем рождения: видео

30 Читати новину українською
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Знаменитый британская дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм поздравила своего отца Энтони Адамса с днем рождения в субботу, 18 мая.

Короткий ролик, состоящий из фотографий отца Виктории, дизайнер опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: С красным акцентом: два образа Виктории Бекхэм, которые не оставят равнодушными

Жена Дэвида Бекхэма редко показывает снимки со своими родителями в сети, но всегда тепло и трогательно их комментирует.

"С днем рождения! Мы все тебя очень любим! Целую тебя, самый удивительный отец", – подписала видео Бекхэм.

 

12 мая в Дня матери Виктория Бекхэм опубликовала поздравления и показала снимок со своей мамой.

"Счастливого Дня матери для всех мам, празднующих сегодня. Джеки Адамс, Сандро Бекхэм, спасибо за все, что вы делаете для нас. Поцелуи от всех нас", – поздравила дизайнер Виктория Бекхэм.

 

 

blog_ava
Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
сегодня
27906
Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
сегодня 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 67
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
сегодня 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 37
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
сегодня 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
101
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
сегодня 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 127
Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
сегодня 10:30 Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
Наталія Печерська 4977
Новости
Больше новостей
Залиште відгук