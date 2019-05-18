Виктория Бекхэм трогательно поздравила своего отца с днем рождения: видео

Знаменитый британская дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм поздравила своего отца Энтони Адамса с днем рождения в субботу, 18 мая.

Короткий ролик, состоящий из фотографий отца Виктории, дизайнер опубликовала на своей странице в Instagram.

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Жена Дэвида Бекхэма редко показывает снимки со своими родителями в сети, но всегда тепло и трогательно их комментирует.

"С днем рождения! Мы все тебя очень любим! Целую тебя, самый удивительный отец", – подписала видео Бекхэм.

12 мая в Дня матери Виктория Бекхэм опубликовала поздравления и показала снимок со своей мамой.

"Счастливого Дня матери для всех мам, празднующих сегодня. Джеки Адамс, Сандро Бекхэм, спасибо за все, что вы делаете для нас. Поцелуи от всех нас", – поздравила дизайнер Виктория Бекхэм.