Виндзорский замок украсили к новогодним праздникам: как выглядит резиденция королевы

Весь мир начал подготовку к новогодним праздникам. Во многих городах уже установили елку и завершают ее невероятный декор. Не отстают и представители королевской семьи: в сети появились первые фото Виндзорского замка.

В сети показали, как выглядит Багрова гостиная, в которой Ее Величество встречает гостей в Виндзоре. Одну из главных комнат дворца украсили помощники Елизаветы II, принимая во внимание утвержденный ею эскиз. Согласно обнародованным кадрам, королева Великобритании выбрала классический декор для своей резиденции, совместив зеленый, красный и золотой цвета в елочных украшениях.

Читайте также: Рождественский Белый дом: как Мелания Трамп украсила резиденцию

Кроме этого, работники дворца украсили и большой стол, который стоит посреди гостиной. На нем установили золотисто-зеленую арку и икебаны, которые гармонично смотрелись рядом с золотистым сервизом и подсвечниками дворца.



Виндзорский замок украсили к Рождеству​ / Getty Images

Багровая комната резиденции королевы Елизаветы II / Getty Images

Интересно, что елку установили и в комнате, где принц Гарри и Меган Маркл впервые показали прессе новорожденного Арчи. Новогодний декор был в одном стиле, а кроме елки, можно было заметить и праздничные венки на стенах.

Рождественский декор комнаты, где состоялся первый выход с маленьким Арчи / Getty Images

Вскоре помощники Елизаветы II начнут украшение главной резиденции королевы – Букингемского дворца, в Лондоне. Этот декор крайне важен для Ее Величества, ведь монарх не только им будет наслаждаться в течение новогодних праздников, но и запишет там традиционное поздравление британцам к Рождеству.