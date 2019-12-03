Виндзорский замок украсили к новогодним праздникам: как выглядит резиденция королевы

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Рождественский декор Виндзорского замка / www.gettyimages.com

Весь мир начал подготовку к новогодним праздникам. Во многих городах уже установили елку и завершают ее невероятный декор. Не отстают и представители королевской семьи: в сети появились первые фото Виндзорского замка.

В сети показали, как выглядит Багрова гостиная, в которой Ее Величество встречает гостей в Виндзоре. Одну из главных комнат дворца украсили помощники Елизаветы II, принимая во внимание утвержденный ею эскиз. Согласно обнародованным кадрам, королева Великобритании выбрала классический декор для своей резиденции, совместив зеленый, красный и золотой цвета в елочных украшениях.

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Кроме этого, работники дворца украсили и большой стол, который стоит посреди гостиной. На нем установили золотисто-зеленую арку и икебаны, которые гармонично смотрелись рядом с золотистым сервизом и подсвечниками дворца.

Віндзорський замок прикрасили до Різдва
Виндзорский замок украсили к Рождеству​ / Getty Images

Багряна кімната резиденції королеви Єлизавети ІІ

Багровая комната резиденции королевы Елизаветы II / Getty Images

Интересно, что елку установили и в комнате, где принц Гарри и Меган Маркл впервые показали прессе новорожденного Арчи. Новогодний декор был в одном стиле, а кроме елки, можно было заметить и праздничные венки на стенах.

Рождественский декор комнаты, где состоялся первый выход с маленьким Арчи / Getty Images

Вскоре помощники Елизаветы II начнут украшение главной резиденции королевы – Букингемского дворца, в Лондоне. Этот декор крайне важен для Ее Величества, ведь монарх не только им будет наслаждаться в течение новогодних праздников, но и запишет там традиционное поздравление британцам к Рождеству.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости культуры Великобритания Королівська сім'я Новогодние праздники
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