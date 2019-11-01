Високосный 2020 год: запреты и народные приметы

Раз в четыре года мы входим в високосный год, когда в году наступает 366 дней. Для именинников, которые родились 29 февраля – наступает замечательное праздничное время, когда они могут отпраздновать свой день рождения. Что нельзя делать, когда наступает новый високосный год и почему все катастрофически боятся этого периода – читайте дальше.

Действительно ли високосный год так опасен, какие приметы существуют и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале.

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Почему наступает високосный год?

Календарный год – это период времени, за который Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Период полного оборота составляет 365 дней и 6 часов. Впрочем, в календаре человечество не учитывает 6 часов, поэтому за 4 года накапливаются одни полные сутки.

Ученые пришли к согласию, чтобы к каждому четвертому календарному году добавлять одни сутки. Последний раз 29 февраля у нас было в 2016 году, теперь отсрочка календарной весны на один день наступит в 2020 году. Следующий период времени, который будет нести в себе 366 дней, наступит в 2024 году.

Почему високосный год имеет другое название Касьяна?

Високосный год носит еще другое название – имя Касьяна, который был необычайно ленивым крестьянином. По преданию, Бога возмутило поведение Касьяна, когда тот направлялся в рай. Ленивый парень отказал в помощи другому крестьянину, который просил о ней, потому что не мог вытащить телегу из грязи. Поэтому Господь наказал его и назвал немилостивым.

Он также предрек, что люди будут вспоминать его существование лишь раз в четыре года, когда в их жизни будет много несчастья. Поэтому когда начинается високосный год, все почему-то ждут от него несчастья. Эксперты советуют не начинать в этот год важных дел в бизнесе, покупку, строительство и работу.

Что категорически нельзя делать в високосный год?

– Покупать или продавать животных;

– Венчаться и делать свадьбу (только в отдельные дни);

– Начинать собственное дело;

– Менять работу;

– Покупать жилье;

– Беременеть и рожать детей;

– Рассказывать кому-то о своих делах;

– Сеять и сажать.



2020 год – високосный

Народные приметы в високосный год

• В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.

• Когда воют собаки – не к добру. Если же вы услышали их вой, тогда скажите: "Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь".

• Не подбирайте с земли круглые предметы – не к добру.

• Если у девушки начнутся первый раз критические дни, то об этом нельзя никому говорить из женского пола (подруге, сестре или бабушке). Иначе украдут ее женское счастье. Исключением является мама, с которой можно поделиться этой радостью.

• Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: "Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь".

• Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

• Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.

• По возможности, не стоит менять место работы и жительства.

• В високосный год нельзя колядовать.

• Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.

Как правильно пережить високосный год?

По словам психологов, все проблемы только в нашей голове. Если мы себя правильно настроим, будем думать о хорошем – то никакой високосный год не станет нам помехой. Церковь полностью отвергает все суеверия. Однако астрологи говорят, что негативная энергетика в это время усиливается и ухудшается самочувствие. Верить или не верить приметам – дело ваше. Мы же даем вам несколько способов, как легче пережить високосный год.

1. Для того, чтобы на энергетическом уровне защитить себя – сожгите страницу календаря на 29 февраля, произнося: "Зло уходи, лихо пропадай, добро помоги, ясный путь и светлую дорогу мне озари", или же вообще можете зарисовать этот день ручкой.

2. Носите крестик и другие обереги на себе.

3. Ходите как можно чаще в церковь. Таким образом вы усилите свою защиту.