Вячеслав Узелков назвал причину его развода

Развод украинского экс-боксера Вячеслава Узелкова и тренера реалити-шоу "Зважені і щасливі" Марины Боржемской-Узелковой стал едва ли не самым неожиданным разрывом 2018 года. Спортсмен решил откровенно рассказать, почему именно его идеальный брак неожиданно распался.

Раньше как Вячеслав, так и Марина отвечали на вопросы журналистов общими фразами. Супруги, которые прожили под одной крышей более 20 лет, избегали вопросов о причинах внезапного развода и неохотно делились деталями самого процесса. Открыть семейные тайны решил Вячеслав Узелков, который во время участия в программе "Звездный путь" откровенно рассказал журналистам о крахе своих отношений.

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По словам экс-боксера, он не сумел сдержать свою ревность. Именно это и стало причиной его развода с Мариной Боржемской-Узелковой.

Знаете, я мужчина, я ее муж, и где-то был такой момент, что я ее приревновал. То есть это банальная ревность. И моя ревность привела к тому, что мы расстались,

– рассказал Вячеслав Узелков.

Спортсмен признает, что его поведение было неправильным, поэтому обратился за помощью к психологу. Специалист учил вспыльчивого Вячеслава контролировать вспышки ревности, однако это не дало результатов. Вскоре он получил повестку из суда, где речь шла о разводе.

В то же время спортсмен опроверг слухи об избиении своей жены и предательстве. Вячеслав Узелков утверждает, что его сердце навсегда занято.

"Во-первых, когда любишь женщину, не можешь себе позволить поднять руку на нее. Это в первую очередь. Во-вторых, я ее люблю. Не могу даже себе представить этот ужас. Но как Марина говорит, словом можно обидеть больше, чем кулаками... Мы 22 года с ней были вместе. Она одна. И я этим гордился. Постоянно говорил, что одна женщина, с которой был, есть и буду. Мое сердце занято, сюда больше никто не зайдет. Потому что здесь есть Роберт, есть Оливия, а большая треть – это Марина", – заверил Вячеслав Узелков.

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Что известно про развод Марины и Вячеслава Узелковых? Впервые о разрыве отношений стало известно 28 декабря 2018 года. Тогда Марина Узелкова постфактум сообщила, что разводится со своим мужем. Она призналась, что у них появились другие пути, однако продолжает уважать его как отца своих детей. После такого заявления жены экс-боксер не удержался и опубликовал немалое сообщение в своем блоге. Вячеслав Узелков утверждал, что всегда будет любить свою Марину.