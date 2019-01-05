Вячеслав Узелков растрогал поздравлением с Новым годом и новыми фотографиями с женой: фото

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Вьячелав и Марина Узелковы
Вьячелав и Марина Узелковы / Instagram/ @uzelkoff_official

О разводе звездной четы накануне Новорого года сообщила Марина Узелкова. Однако ее муж Вячеслав сих пор не может смириться с этим и продолжает признаваться в любви жене и по совместительству коллеге по съемочной площадке.

Новые снимки с женой Вячеслав Узелков опубликовал на своей странице в Instagram. Под фото с Мариной Узелковой он поблагодарил поклонников за веру в его семью. Отметил, что ему, как мужчине, сложно что-то объяснять про их с Мариной отношения, однако сказал, что надеется на то, что рано или поздно все станет на свои места. Также Вячеслав добавил, что всем людям свойственно ошибаться и он набрался смелости признать это вместо нее.

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Я считаю, что каждый имеет право ошибаться. И я признаю это вместо нее. И очень надеюсь, что все станет на свои места. Рано или поздно. И мне, как мужчине, остается только ждать. Ждать с терпением и любовью. Больше мне нечего предложить. Марина из семьи, где женщины не только красивые, но и мудрые. Всех с Новым годом. Любви, света, терпения и понимания. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь. Я люблю и я счастлив. И берегите друзей и семьи. Как выяснилось, это не норма – это подарки, которые нужно оберегать. PS. Люблю, любил и буду любить вечно,
– завершил сообщение Вячеслав Узелков.

Узелкови
Вячеслав и Марина Узелковы / Instagram / @uzelkoff_official

Узелкови
Вячеслав и Марина Узелковы / Instagram / @uzelkoff_official

Узелкови
Вячеслав и Марина Узелковы / Instagram / @uzelkoff_official

Стоит напомнить, 28 декабря 2018 года Марина Узелкова сообщила о разводе с Вячеславом. Она отметила, что их корабли разошлись по другим путям, но она продолжает уважать его как отца своих детей. Комментарий от звездного тренера реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" не заставил себя ждать. В ответ он сказал, что всегда будет любить свою жену.

Теги: LifeStyle Звездные разводы
Источник: 24 канал
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