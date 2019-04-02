Включите мозг, – известная модель раскритиковала Олю Полякову за поддержку Зеленского

В Украине состоялся первый тур президентских выборов, согласно которым первенство одержал Владимир Зеленский, а второе место в рейтинге занял Петр Порошенко. Немало украинских звезд отреагировали на такие показатели, а Оля за поддержку новоиспеченного политика получила гневный комментарий от коллеги.

В День смеха все внимание украинцев было приковано не к розыгрышам, а к политической теме. ЦИК обновляла результаты голосования граждан в первом туре президентских выборов. Сейчас обработано 98,06% голосов, по данным которых Владимир Зеленский получил 30,24%, а Петр Порошенко – 15,93%.

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На такие данные сразу же отреагировала Оля Полякова. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с Владимиром Зеленским, написав, что "мы живем в интересное время". Певица поздравила коллегу с таким успехом, что сильно рассердило модель Санту Димопулос.

В смешное (время живем, – LifeStyle 24), я бы сказала,

– заявила Санта Димопулос.

На такой комментарий отреагировали поклонники Оли Поляковой, многие из которых стали на защиту своего кумира и Владимира Зеленского. Поэтому модель посоветовала всем включить мозг перед тем, как выбирать будущее для своей страны.

"Вы бы посадили свою семью и всех близких в самолет к человеку, который только играл роль пилота? Включите мозг. Это полезно", – добавила Санта Димопулос.



Пост Оли Поляковой в поддержку Владимира Зеленского / instagram / @polyakovamusic

На такой аргумент отреагировал подписчик блога Оли Поляковой, который спросил у модели, посадила ли бы она родственников в самолет, пилот которого уже разбивал воздушные суда. К жаркой дискуссии присоединилась и сама артистка, на странице которой разгорелся скандал.

"Какая манипулятивная мысль. Думаю, снять классное кино, создать успешные и прибыльные проекты намного сложнее, чем "дерибанить бабло" на верхах. А насчет профи... А зэк с двумя сроками, хозяйственник, тебе более профессиональным казался? Полетала бы с ветерком с ним?" – ответила Оля Полякова своей оппонентке.