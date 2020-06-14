Украинский хореограф и танцовщик устроил семейную съемку с женой Лиланой и сыном Леоном на улицах Киева. Семья Влада Ямы выбрала стильные family look.

После ослабления карантинных ограничений звездная семья постепенно возвращается к полноценной жизни и наслаждается прогулками по столице. Одну из них Влад Яма решил показать фолловерам в инстаграм-профиле.

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На серии фотографий он позирует с женой Лилианой и сыном Леоном. Если возлюбленная довольно часто встает с танцором под прицелом камер, то первенец звезды появляется на публике крайне редко. Для съемки семья выбрала family look. На хореографе и его малыше одинаковые клетчатые костюмы серого цвета с красными вставками и яркие красные кроссовки.

Зато Лилиана выбрала костюм нюдового цвета, который состоял из широких брюк с высокой талией, олимпийки с капюшоном и короткого топа без бретелей. Стильный образ она завершила массивными черными босоножками.

"Семья – моя гордость и самое большое достижение. Нет ничего круче, чем идти за руку со своим сыном, особенно когда за вторую его держит любимая жена. В нашем новом family look чувствуем себя настоящей командой", – написал Влад Яма.

Стоит отметить, что звездная семья не слишком охотно показывает лицо своего сына, поэтому Леон позировал рядом с родителями, преимущественно обращенным спиной к камере. Даже несмотря на это фото переполнены теплом и позитивной энергией, как отметили фолловеры в комментариях. Поклонники также не обошли вниманием внешность жены Влада Ямы и в очередной раз акцентировали на ее красоте.