Влад Яма подозревает, что имел коронавирус: Организм вел себя странно

Популярный украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма признался, что мог переболеть коронавирусом, находясь в Майами. Там у артиста было довольно странное самочувствие. Из симптомов был сухой кашель и температура.

Коронавирус поразил уже не одну знаменитость. К сожалению, у некоторых он унес жизни. Но есть и те, кто даже не сразу понял, что инфицирован. В откровенном интервью изданию "Факты" танцор Влад Яма признался, что, вероятно, переболел коронавирусом, когда отдыхал в Америке.

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Артист вернулся из Майами менее, чем за месяц до начала карантина, а именно – 20 февраля. Влад признался, что там его организм вел себя довольно странно.

Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке. Было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после возвращения с улицы начал кашлять. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным – приходил сильными приступами. Один раз в течение этого всего времени меня бросило в жар. Высокая температура держалась ровно час,

– рассказал Яма.

Мужчина говорит, что ни у жены, ни у сына, ни у тех, кто контактировал с ним, никаких симптомов заболевания не было. Тест на коронавирус Влад не делал, однако есть большая вероятность того, что это был именно COVID-19.

Отметим, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, из которых 476 – летальные. Удалось выздороветь 4 473 больным. За последние сутки умерли 20 человек, а выздоровели – 330.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала