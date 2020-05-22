Владимир Остапчук рассекретит свою любовницу: первое совместное фото пары

С февраля в прессе идут разговоры о новой избраннице телеведущего, роман с которой он закрутил до официального развода с женой. Владимир Остапчук наконец решился показать свою любовницу общественности, несмотря на то, что журналисты и пользователи социальных сетей давно разоблачили девушку.

Долгожданное представление девушки Владимира Остапчука состоится уже завтра, 23 мая, в "Светской жизни". Резонансное признание представители программы сделали в инстаграм-профиле, опубликовав кадр со съемок, на котором лицо избранницы ведущего прикрыли смайлом ради интриги.

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Ранее ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая неоднократно интересовалась подробностями новых отношений шоумена, однако он всячески отказывался комментировать личную жизнь. Судя по всему, к публичному роману Владимир Остапчук готов только после официального развода с Еленой Войченко, который состоялся 6 марта 2020 года.

Телеведущий Владимир Остапчук знакомит зрителей с новой любовью,

– говорится в заметке.

В комментарии для издания Знай.юа звезда признался, что его отношения с девушкой-шатенкой, которую можно увидеть на фото, начались примерно полгода назад. Остапчук отметил, что новая избранница – непубличный человек, поэтому выступала против своей медийности. Ведущий объяснил решение обнародовать отношения тем, что общество рано или поздно узнает о них, а сама уже девушка готова афишировать свои чувства. Кроме того, он отметил, что они с любимой уже живут вместе.

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Что известно о любовнице Владимира Остапчука?

Этот факт давно известен пользователям социальных сетей, ведь в прессе уже несколько месяцев фигурирует имя вероятной любовницы Остапчука, а каждая последующая публикация знаменитости лишь подтверждает догадки. Так, 24 канал неоднократно писал о девушке раньше. Ее зовут Кристина. Она работает нотариусом и увлекается танцами.

Предполагают, что пара познакомилась летом прошлого года на свадьбе в Италии, когда Остапчук был ведущим праздника, а Кристина – подружкой невесты. Впоследствии на их личных страницах в инстаграме начали появляться фото с одинаковых локаций. Так, пара вместе отдыхала в Буковеле, праздновала Пасху и готовила в общей квартире.