24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Владимир Остапчук изготавливает защитные маски от коронавируса

- Читати новину українською

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук не перестает быть в центре внимания. Сначала все активно обсуждали его развод, потом был скандал с неуместными шутками, а теперь Владимир предлагает купить маски от коронавируса с надписью "#подбухиваю".

Пандемия коронавируса повлекла дефицит медицинских масок, халатов, перчаток и других средств защиты. Всемирно известные бренды одежды закрыли свои фабрики на карантин, кроме тех, где ввели производство нужной продукции для больниц. Шоумен Владимир Остапчук предлагает купить маску с надписью "#подбухиваю" в своем онлайн-магазине. Соответствующее сообщение он разместил на инстаграм-странице.

Читайте также: Он со всего любит делать пиар, – Анна Ризатдинова рассказала о Владимире Остапчуке

Владимир решил воспользоваться ситуацией, которая сложилась в мире, и начал производить маски собственного бренда. Такой поступок ведущего вызвал возмущение в сети. Подписчики отмечают, что в такое время нужно маски раздавать бесплатно, а не зарабатывать на этом деньги. На что шоумен ответил, что он мужчина, а мужчина никому ничего не должен.


Скриншот страницы Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

Отметим, по состоянию на 24 марта в мире зафиксировали 392 230 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 147 человек, выздоровели – 103 389. В Украине обнаружили 97 больных и подтвердили 3 летальных случая. Одному человеку удалось выздороветь. Людей призывают не выходить лишний раз на улицу. Если же возникает такая потребность, то одевать маску, перчатки и избегать скопления людей.


Как использовать маску во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 14:22 Шопинг онлайн: где и что покупать в период карантина
Юлія Турелик
23 марта 18:01 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
23 марта 12:37 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
22 марта 18:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
22 марта 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
Катерина Петренко
Новости
Больше новостей
Залиште відгук