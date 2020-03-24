Владимир Остапчук изготавливает защитные маски от коронавируса

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук не перестает быть в центре внимания. Сначала все активно обсуждали его развод, потом был скандал с неуместными шутками, а теперь Владимир предлагает купить маски от коронавируса с надписью "#подбухиваю".

Пандемия коронавируса повлекла дефицит медицинских масок, халатов, перчаток и других средств защиты. Всемирно известные бренды одежды закрыли свои фабрики на карантин, кроме тех, где ввели производство нужной продукции для больниц. Шоумен Владимир Остапчук предлагает купить маску с надписью "#подбухиваю" в своем онлайн-магазине. Соответствующее сообщение он разместил на инстаграм-странице.

Читайте также: Он со всего любит делать пиар, – Анна Ризатдинова рассказала о Владимире Остапчуке

Владимир решил воспользоваться ситуацией, которая сложилась в мире, и начал производить маски собственного бренда. Такой поступок ведущего вызвал возмущение в сети. Подписчики отмечают, что в такое время нужно маски раздавать бесплатно, а не зарабатывать на этом деньги. На что шоумен ответил, что он мужчина, а мужчина никому ничего не должен.



Скриншот страницы Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

Отметим, по состоянию на 24 марта в мире зафиксировали 392 230 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 147 человек, выздоровели – 103 389. В Украине обнаружили 97 больных и подтвердили 3 летальных случая. Одному человеку удалось выздороветь. Людей призывают не выходить лишний раз на улицу. Если же возникает такая потребность, то одевать маску, перчатки и избегать скопления людей.



Как использовать маску во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала