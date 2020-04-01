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Владимир Остапчук заявил, что у него роман с Викторией Булитко

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Владимир Остапчук поздравил всех с 1 апреля / Телекритика

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук опубликовал в своем инстаграме фотографию с актрисой "Дизель Шоу" и отметил, что она его новая девушка.

В сети Остапчука критики неоднократно называли человеком, который любит хайп. Впрочем очевидно, что шоумен просто решил развлечься и порадовать своих подписчиков, поздравив их таким образом с 1 апреля – Днем смеха.

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Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она – владелица "руки" и новая девушка Остапчука. Скажу сразу, что свои чувства мы охраняли от посторонних глаз. Спасибо за поддержку и за то, что не осуждаете,
– написал Остапчук

Большинство читателей оценили шутку телеведущего, однако нашлись и те, которые думают, что это правда. Мол, возможно они действительно вместе, а 1 апреля Остапчук использовал для прикрытия.

Известно, что телеведущий и актриса были участниками в танцевальном проекте "Танцы со звездами". Виктория Булитко ранее отмечала, что свою личную жизнь оставляет вне камер, хотя и ходили слухи о ее романе с хореографом Дмитрием Дикусаром.

Однако журналистам еще зимой удалось рассекретить девушку Остапчука. Новой возлюбленной телеведущего оказалась 33-летняя юрист Кристина Горняк.

С женщиной, которая разрушила звездную семью, Остапчук познакомился летом на свадьбе в Италии. Тогда Владимир был ведущим праздника, а Кристина – подружкой невесты. Пара часто путешествует вместе за границу, впрочем официально оба еще не рассекречивают отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений kristygor (@kristygor)

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Владимир Остапчук Звездные романы LifeStyle
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