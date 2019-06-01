Владимир Зеленский впервые показал лицо сына: фото

В честь Дня защиты детей, который отмечается в Украине 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский показал трогательные семейные фото в полном составе.

Новое фото Зеленский и его жена опубликовали на своих страницах в Instagram.

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В новой фотосессии президент Украины снялся со своей женой Еленой, 15-летней дочерью Александрой и 6-летним сыном Кириллом. Добавим, что младшего ребенка Владимир показал впервые.

Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!

– отметил в подписи Зеленский.



Семья Зеленских / Instagram / @olenazelenska_official

Не менее трогательное сообщение написала первая леди Украины, которая поблагодарила своих детей за то, что "нас с папой защищают своей любовью".

"Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не только сегодня, но каждый день, каждую минуту помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Давайте помнить, что дети – это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливые взрослые вырастают из счастливых детей", – написала жена Владимира Зеленского.

Добавим, что для фотосессии Елена Зеленская примеряла длинное платье-рубашку сине-белых оттенков и подчеркнула стройную талию поясом.



Семья Зеленских / Instagram / @olenazelenska_official

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Семья Зеленских / Instagram / @olenazelenska_official

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Семья Зеленских / Instagram / @olenazelenska_official