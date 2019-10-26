Влюбленные Ким Кардашян и Канье Уэст прогулялись вместе в Нью-Йорке: фото

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Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / www.gettyimages.com

Популярная чета, Ким Кардашян и Канье Уэст решили сходить вместе на ланч в Нью-Йорке и сразу оказались в центре внимания многих поклонников и папарацци.

25 октября рэпер Канье Уэст представил свой новый альбом Jesus Is King из 11 песен, которые объединены религиозной тематикой. Интересно то, что в некоторых композициях можно услышать церковный хор, с которым муж Ким Кардашян проводил воскресные службы в течение последнего года.

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После релиза артист вместе с любимой пошли вместе на обед, чтобы отметить выход нового долгожданного альбома. Светская львица надела трендовые кожаные штаны, топ в азиатском стиле и вьетнамки на каблуках. А рэппер был в комфортных джинсах, футболке, худи и в кроссовках.

Кім Кардашян і Каньє Вест
Ким Кардашян и Канье Уэст / Getty Images

Кім Кардашян і Каньє Вест
Ким Кардашян и Канье Уэст / Getty Images

Кім Кардашян і Каньє Вест
Ким Кардашян и Канье Уэст / Getty Images

Кім Кардашян і Каньє Вест
Ким Кардашян и Канье Уэст / Getty Images

Новый альбом Канье Уэста Jesus is King: слушайте здесь

 

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Теги: LifeStyle Канье Вест Ким Кардашян Новости LifeStyle
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